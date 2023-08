Jaime Bagattoli critica aumento do preço dos combustíveis

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (16), o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) criticou o aumento do preço dos combustíveis pela Petrobras. O parlamentar alertou sobre a possibilidade de os caminhoneiros paralisarem suas atividades em resposta ao reajuste do preço do óleo diesel nos postos.

— Eu vou dizer aos senhores. Se o caminhão parar esse Brasil, nós vamos entrar em colapso total, nós vamos ver a grande dificuldade que vai ser para sairmos dessa enrascada — disse.

Segundo Bagattoli, vídeos que circulam nas redes sociais mostram ameaças de greve de caminhoneiros. O senador lamentou que o governo, ao invés de promover ajustes gradualmente ao longo do tempo, tenha segurado o preço dos combustíveis até onde foi possível.

— O aumento de 25%, igual [ao que] aconteceu agora, de uma única vez no óleo diesel, é um impacto total emergencial e que atinge diretamente o setor produtivo — afirmou.