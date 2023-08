Vai a sanção projeto que dá nome de motociclista a rodovia em MS

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (16), o projeto que denomina Rodovia Dalton Derzi Wasilewski todo o trecho da rodovia BR-060 situado no estado de Mato Grosso do Sul. O PL 5.657/2019 , de autoria do deputado federal Vander Loubet (PT-MS) e relatado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), segue agora para a sanção.

A denominação Rodovia Dalton Derzi Wasilewski vai abranger o trecho da rodovia BR-060 em Mato Grosso do Sul, desde a divisa com Goiás, em Chapadão do Sul, até a fronteira com o Paraguai. De acordo com Nelsinho, a homenagem é justa e oportuna, “porque celebra um cidadão sul-mato-grossense que partiu de forma precoce e deixou saudades naqueles que admiravam seu caráter honesto e generoso”.

— Quero agradecer a aprovação desta matéria. Quis a coincidência do destino que exatamente hoje, 16 de agosto, era a data de aniversário do homenageado. Que o legado de sua personalidade, a generosidade, seja perpetuado entre os amigos e a família — registrou Nelsinho.

Na justificação da matéria, o autor destaca a importância do homenageado para o Mato Grosso do Sul. Dalton Derzi Wasilewski tinha 36 anos de idade quando morreu em Campo Grande (MS), em 2013, como consequência de um acidente de moto. Atuava no ramo de prestação de serviços para grandes eventos, e sua empresa era responsável por montagens de arquibancadas, palanques e palcos para todo o Brasil.

Nascido em Ponta Porã (MS), Wasilewski vivia em Campo Grande. Era integrante de um clube de motociclistas que se encontravam regularmente para confraternizações e passeios, além de realizar trabalhos de caridade. Após a sua morte, os colegas do clube o homenagearam, adotando suas iniciais como nome do grupo, o DDW Motorcycle.