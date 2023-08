Paim ressalta a importância da 7ª Marcha das Margaridas

O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou em seu pronunciamento a importância da 7ª Marcha dasMargaridas, que aconteceu na Esplanada dos Ministérios, nesta quarta-feira (16). Para ele, o ato com mais de 100 mil mulheres de todo o país demonstrou unidade pela reconstrução do Brasil. O evento contou com a presença do presidente Lula, da primeira-dama, Janja da Silva, autoridades e representantes de entidades e organizações ligadas ao meio rural.

O movimento é realizado a cada quatro anos, em homenagem à líder sindicalMargaridaAlves. É considerada a maior mobilização de mulheres do campo e das cidades da América Latina.O senador destacou que todos se uniram em busca de justiça, igualdade, melhores condições para os trabalhadores rurais e o fim da violência contra a mulher.

— As reivindicações que ecoaram ali são diversas, mas essenciais. Entre elas, destaco a urgente necessidade de políticas públicas que efetivamente melhorem a vida das agricultoras e agricultores familiares. Segundo eles, não podemos mais tolerar que essas vozes sejam ignoradas, pois é a partir da agricultura familiar que a base de nossa sociedade se sustenta, inclusive com alimentação saudável na mesa — afirmou.

Paim ainda celebrou a aprovação pelo Plenário da inclusão do nome de Margarida Alves no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria ( PLC 63/2018 ), de autoria da deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). Ele ainda agradeceu ao presidente Rodrigo Pacheco por antecipar a votação para homenagear essas mulheres que representam o Brasil.

— Essa marcha é ainda muito especial, pois carrega consigo o nome de Margarida Alves, uma líder sindical que, em 1983, foi brutalmente assassinada enquanto defendia o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Hoje, homenageamos sua memória e sua coragem e celebramos a conquista com a aprovação do projeto de lei pelo Plenário — disse.

Pesar

O parlamentar também lamentou a morte da atrizLéa Garcia, aos 90 anos.

— A perda de um pilar da cultura e da luta contra o racismo e as discriminações. Sua atuação como atriz e sua dedicação às causas nobres sempre serão lembradas. Nossos sentimentos aos familiares.