CDH: Ministra das Mulheres participará de debate sobre fome no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) dará continuidade ao ciclo de debates sobre a fome no país. A audiência será nesta quinta-feira (15), a partir das 9h, com participação da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

O debate será o terceiro de um ciclo que se iniciou em março . A ideia foi promovida pelo DataSenado e acatada pelo presidente da CDH, senador Paulo Paim (PT-RS), que a transformou no requerimento (REQ) 13/2023 .

No documento, Paim argumenta que a incidência da fome no Brasil oscila, mas persiste. Ele destaca que, nos últimos, anos houve um aumento de pessoas com privação de alimentos, vivendo em situação de fome ou em insegurança alimentar.

"Esse problema estrutural tem entre as principais causas a desigualdade socioeconômica e a pobreza, que se agravam diante das crises sociais e econômicas, e pela ausência ou redução de políticas voltadas ao combate à fome", afirma Paim na justificativa.

A audiência deve ocorrer no Plenário 2, daAla Senador Nilo Coelho,Anexo II do Senado.