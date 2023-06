STF vai compartilhar processos com CPMI, diz presidente da comissão

Presidente da comissão, Arthur Maia se reuniu com Alexandre de Moraes - Foto: Pedro França/Agência Senado

Após reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nessa terça-feira, o presidente da CPMI do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), confirmou que o colegiado terá acesso aos processos conduzidos pelo ministro sobre os atos de vandalismo nas sedes dos três Poderes, em Brasília.

— Tive uma longa reunião com o ministro, e ele se comprometeu a compartilhar dados assim que chegar a nossa requisição, para que os membros da CPMI tenham acesso para inquirir esses presos — disse.

De acordo com Maia, após a análise dos processos, a CPMI deverá tomar os depoimentos dos presos nas unidades prisionais.

— É mais cômodo que as inquirições sejam feitas onde eles estão, já que fica muito difícil trazer toda essa gente para depor na CPI — afirmou.

Apenas os processos que ainda estiverem em fase de diligência, segundo Maia, não serão compartilhados.

O deputado disse ainda que a CPMI vai ouvir todos os envolvidos nos atos antidemocráticos, independentemente do lado a que estejam vinculados.Requerimentos de convocação rejeitados na reunião de terça podem ser reapresentados no curso dos trabalhos, afirmou.

Com Agência Câmara