Altas taxas de juros prejudicam as empresas, alerta Zenaide

A senadoraZenaideMaia (PSD-RN), em pronunciamento nesta terça-feira (13), alertou para as altas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras e os graves impactos para as empresas brasileiras. Segundo a parlamentar, os juros atuais estão “matando as empresas”, impedindo a geração de emprego e renda.

— Estou falando de algo que não podemos aceitar. São 450% de juros nos cartões de crédito e nos cheques especiais. Isso é uma extorsão! Tudo neste país tem limite, tem teto. Tem teto de recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, e os juros não têm — apontou.

A senadora chamou a atenção para a taxa Selic, que atualmente é de 13,75%. Ela afirmou que, se as taxas de juros não forem reduzidas, as empresas vão ficar impedidas de contratar empréstimos, já que as instituições financeiras cobram muito mais.

A parlamentar também manifestou preocupação com a falta de aceitação dos bancos na concessão de empréstimos para as empresas. Ela explicou que oPrograma Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) foi aprovado com objetivo de oferecer suporte financeiro para os negócios.