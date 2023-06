Esperidião Amin saúda grupo empresarial de Santa Catarina

O senador Esperidião Amin (PP-SC) registrou, em pronunciamento nesta terça-feira (13), cumprimentos ao grupo empresarial responsável pela gestão da rede de supermercados Fort, em Santa Catarina, que recebeu uma certificação internacional de "empresa empreendedora amiga daqueles que amadurecem na organização". O parlamentar destacou que a organização tem 60 anos de existência e é “fruto de uma iniciativa de pessoas que fizeram do trabalho, do empreendimento e do empreendedorismo a sua missão de vida”.

— Faço questão de homenagear o exemplo do grupo Fort, grupo familiar Pereira, hoje sediado em Itajaí, Santa Catarina, que recebeu esta certificação de empresa amiga daqueles que têm experiência adquirida na própria empresa. Dos 18 mil colaboradores, mais de 2 mil têm mais de 50 anos de idade, o que demonstra que a empresa guarda aquilo que a lealdade, o companheirismo e a solidariedade do trabalho pode permitir e favorecer.

Esperidião Amin também afirmou que o Brasil vem recebendo com “esperança crescente” as notícias a respeito da expectativa de crescimento econômico do país. Segundo ele, Santa Catarina tem registrado aumento considerável na geração de emprego.