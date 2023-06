Aprovado projeto que define ações para prevenção de hepatites virais

O Plenário aprovou nesta terça-feira (13), em votação simbólica, um projeto de lei que estabelece ações a serem desenvolvidas durante o Julho Amarelo, destinado a conscientizar a população sobre as hepatites virais. O texto será encaminhado à sanção presidencial.

De autoria do deputado licenciado e agora ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, o PL 3.765/2020 estabelece que, no mês de julho, ocorram ações como palestras e atividades educativas, veiculação de campanhas de mídia, promoção de eventos e iluminação de prédios públicos com luzes de cor amarela. Todas essas ações buscarão contribuir para prevenção contra as infecções que atingem o fígado.

O texto prevê ainda a realização "de atividades e de mobilizações direcionadas ao enfrentamento das hepatites virais, com foco na conscientização, na prevenção, na assistência, na proteção e na promoção dos direitos humanos".

De acordo com a proposição, as atividades do Julho Amarelo deverão ser desenvolvidas em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo integrado em toda a administração pública e com instituições da sociedade civil organizada e organismos internacionais.

Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) em 17 de maio, sob a relatoria do senador Paulo Paim (PT-RS), o projeto promove alterações na Lei 13.802, de 2019 , que trata da campanha voltada para ações contra as hepatites virais. Na sua redação atual, a lei delega para um regulamento a definição das atividades e ações relacionadas à luta contra essas doenças.