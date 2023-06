Comissão aprova inscrição de Oscar Niemeyer em 'Livro dos Heróis da Pátria'

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (13) proposta que inclui o nome do arquiteto Oscar Niemeyer noLivro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O PL 477/2023 , do senador Paulo Paim (PT-RS), seguirá para a Câmara dos Deputados caso não seja apresentado recurso para votação no Plenário.

O projeto recebeu parecer favorável da senadora Jussara Lima (PSD-PI), que citou obras de destaque de Niemeyer em Brasília.

— O arquiteto executou importantes projetos, como o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Seu trabalho e amor a Brasília, cidade que hoje é minha segunda casa, nos comove e nos representa — disse Jussara.

O arquiteto nasceu em 1907 no Rio de Janeiro e recebeu em 1934 o diploma de engenheiro arquiteto. Em 1956, foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para projetar a nova capital federal. Niemeyer morreu em dezembro de 2012, aos 104 anos. Paim destacou sua projeção no mundo.

— Niemeyer virou um símbolo internacional de modernidade. O reconhecimento internacional foi em uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York sobre a nova arquitetura brasileira em 1943. É inegável, Brasília é uma obra que o mundo tem que respeitar — disse Paim.

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) lembrou que Recife também possui uma obra do arquiteto. De acordo com ela, a construção no Parque Dona Lindu foi alvo de polêmica entre os moradores da cidade, principalmente relativas ao uso do concreto e da pouca vegetação, "mas hoje restam apenas elogios".

OLivro dos Heróis e Heroínas da Pátriafica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foi criado em 1992 para reunir protagonistas que dedicaram sua vida ao país em algum momento da história. A inscrição de um novo personagem depende de lei aprovada no Congresso Nacional.