Premiação internacional do Farol da Barra fortalece turismo da Bahia

Cartão-postal emblemático da Bahia, o Farol de Santo Antônio, conhecido como Farol da Barra, por onde circulam turistas todos os dias em Salvador, recebeu o prêmio “Farol Patrimônio 2020”, concedido pela Associação Internacional de Auxílios Marítimos (Iala), com sede na França. A premiação aconteceu somente agora, em função da pandemia. Ela levou em conta ações de manutenção, acesso público e educação, para preservar a mais antiga sinalização marítima em operação no Brasil, mantida pelo 2º Distrito Naval (DN). A cerimônia foi realizada, na segunda-feira (5), no Museu Náutico, na Barra, com a participação de autoridades civis e militares. O evento teve o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA).

“Esse é um prêmio de importância mundial, que incentiva o turismo. Ele é resultado da parceria da Marinha com o Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador, que trabalham em conjunto pela valorização desse patrimônio que atrai milhares de turistas”, ressaltou o comandante do 2º DN, vice-almirante Antonio Carlos Cambra.

“Utilizamos critérios bem rigorosos, com um grupo de especialistas. A premiação avalia a arquitetura, as funções mecânicas do farol, sua herança cultural e valor histórico para a cidade”, explicou o secretário-geral da Iala, Francis Zachariae.

O equipamento baiano venceu faróis de países como Índia, Japão, Reino Unido e Portugal. O Farol da Barra foi instalado em 1698, como o primeiro sistema de sinalização náutica a entrar em operação nas Américas. A torre atual é de 1839 e tem 22 metros de altura, uma das maiores atrações da zona turística Baía de Todos-os-Santos.

