Lavagem do Santo Antônio Além do Carmo movimenta zona turística Baía de Todos-os-Santos

Ruas do Centro Histórico de Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos, foram tomadas por baianos e turistas, na manhã do último domingo (4). Eles participaram da tradicional Lavagem do Santo Antônio Além do Carmo, promovida pelo bloco cultural Luzes da Ribalta. Neste ano, a manifestação foi incorporada aos festejos juninos do bairro, com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

O cortejo saiu do Quartel do Barbalho, tendo à frente o afoxé Filhos de Gandhy e baianas típicas, e percorreu o trajeto até o Largo do Carmo, onde aconteceu o ponto alto, que é a lavagem das escadarias da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. As comemorações do sincretismo religioso seguiram durante o dia, oferecendo a moradores e visitantes feira de artesanato, gastronomia e apresentações musicais.

A festa integrou a programação da Trezena em homenagem ao santo, que reúne celebrações religiosas e atividades culturais até 13 de junho, tendo o incentivo da Setur-BA. A pasta do Turismo já realiza no bairro o projeto Capoeira do Forte, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado (Secult), para incentivar manifestações de matriz africana, além de patrocinar eventos comunitários. O governo baiano também reforçou a segurança no Centro Histórico, com mais policiais, novas viaturas e central de videomonitoramento.

Fonte: Ascom/Setur-BA