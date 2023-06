Estado assina protocolo de intenções para potencializar as 19 Instâncias de Governança Turística

A Secretaria de Estado do Turismo (SETU) levou a Foz do Iguaçu as 19 Instâncias de Governança de Turismo (IGR). Elas estão expondo as belezas e sabores do Paraná nos balcões da 18ª edição do Festival das Cataratas , que começou nesta quarta-feira (31).

O compromisso do governo estadual para o desenvolvimento das regiões marcou o primeiro dia de feira. O secretário de Estado do Turismo, Marcio Nunes, se reuniu com os representantes das IGR para falar sobre a missão da nova pasta e assinar um protocolo de intenções para ratificar o apoio do governo estadual na transformação do turismo no Paraná. “Não faltarão recursos para as obras de pequeno porte de paisagismo, sinalização, viagens e pequenas estruturas para todos os atrativos do Paraná”, afirmou.

Ele também detalhou o pacote de ações para o desenvolvimento do turismo apresentado à Assembleia Legislativa. Os projetos de lei preveem a criação de cinco programas: Paraná+Viagem; Paraná+Eventos; Paraná+Sinalizado, Paraná+Turismo e Paraná+Infra. A meta é incentivar o turismo regional e promover a inclusão social com viagens dentro do Paraná.

“Com o apoio do Estado, vamos concretizar mais sonhos de viagem e ainda divulgar nossos destinos turísticos, animando a economia de algumas regiões”, afirmou.

Marcio Nunes também reforçou a vocação estadual para a realização de grandes eventos e disse que praças e parques, além do turismo rural, vão ganhar cada vez mais importância entre os destinos turísticos.

O diretor de Marketing, Qualificação e Inovação Turística, Fábio Skraba, ressaltou o trabalho que a Secretaria está fazendo para dar mais visibilidade para os municípios que integram as IGRs. “Estamos todos voltados para valorização dos nossos destinos. Queremos atrair os visitantes dos outros estados, o turismo de negócio, que já é forte no Paraná, e incentivar as viagens regionais. Juntos vamos transformar o turismo no Paraná”, afirmou.

Para dar solidez às ações, Marcelo Martini, diretor de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação Turística, disse que a pasta está realizando parcerias para capacitar os empreendimentos. “O objetivo é colocar pessoas qualificadas no mercado”, completou.

Ainda durante o encontro, a equipe da SETU apresentou um panorama do turismo religioso, oportunizando que cada região apresentasse seus atrativos e anunciasse os eventos programados, com possibilidade de compartilhar ideias. O segmento vem se destacando como uma das molas de propulsão do turismo regional.

IGR–As Instâncias de Governança Regionais unem representantes turísticos de determinadas regiões. Todas elas contam comPlanos Estratégicos de Desenvolvimento do Turismo Regional.A estruturação da oferta turística pode ser potencializada, se considerada em sua dimensão regional, em que diversos municípios se integram e se complementam na prestação de serviços aos turistas, agregando valor aos territórios. As 19 regiões podem ser consultadas AQUI .