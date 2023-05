Chapada Diamantina ganha roteiro do turismo religioso em homenagem à Santa Dulce dos Pobres

A homenagem à primeira santa brasileira está distribuída nos 7,5 quilômetros do roteiro de peregrinação católica, com santuário e 14 paradas para orações, atravessando uma área ecológica banhada pelo Rio Paraguaçu. O Caminho de Santa Dulce dos Pobres foi inaugurado, no último sábado (27), no assentamento Nova Cana Brava, em Boa Vista do Tupim, na zona turística Chapada Diamantina. A cerimônia teve celebrações eucarísticas e a participação de autoridades, de representantes das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e fiéis, além de apresentações musicais.

A nova atração religiosa foi proposta pela Osid e implantada pela Prefeitura de Boa Vista do Tupim, com capacitação profissional e sinalização turística por conta da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). “Em Nova Cana Brava vivem pessoas carentes, e precisamos melhorar a qualidade de vida delas. Com esse objetivo, investimos no roteiro católico e ecológico, para atrair visitantes da Bahia e de outros estados e movimentar a economia local. Teremos uma romaria envolvendo 22 municípios da região”, declarou o prefeito Helder Lopes Campos.

“A nossa perspectiva é que cada vez mais o turismo religioso se expanda por todo estado, fortalecendo os destinos que abrigam manifestações da fé do povo baiano”, ressaltou a assessora técnica da Setur-BA, Ilnah Oliveira.

Fiéis da localidade visitaram o santuário no dia da inauguração, um complexo que reúne capela, loja de artesanato, refeitório e espelho d’água com uma imagem de Santa Dulce dos Pobres em tamanho natural. “Achei tudo muito bonito e bem construído. Tive a felicidade de conhecer Irmã Dulce, pessoalmente, que agora abençoa nossa terra a prosperar no turismo”, relatou a aposentada Domingas Francisca, de 84 anos.

“Toda iniciativa que propaga a fé enche o nosso coração de alegria e é de grande importância para a Igreja Católica. Já temos 87 capelas e santuários da devoção à Santa Dulce, por todo o Brasil, incluindo nos municípios baianos de Castro Alves, Vitória da Conquista e agora Boa Vista do Tupim, além do Complexo Santuário em Salvador”, pontuou o representante da Osid, Márcio Didier.

Fonte: Ascom/Setur