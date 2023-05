Comissão debate desafios da expansão do ensino superior público na região amazônica

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (23) audiência pública sobre os desafios da expansão do ensino superior público na região amazônica.

Para os deputados Airton Faleiro (PT-PA) e Célia Xakriabá (Psol-MG), que solicitaram o debate, as universidades públicas têm papel fundamental para o desenvolvimento das regiões e do País. "As instituições públicas de ensino superior podem contribuir com pesquisa e extensão, com cursos de graduação que dialoguem com a realidade onde estão inseridas", afirmam.

"A audiência proposta quer discutir as potencialidades das universidades federais na Amazônia, região que tem características muito específicas e de uma diversidade cultural e biológica única. Vale lembrar a importância da região, que tem sido alvo de intensos debates internacionais em relação à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável", destacam os parlamentares, reforçando que "a inserção das universidades federais no processo de desenvolvimento regional é de extremo valor".

Convidados

Foram convidados para discutir o tema, entre outros:

- a secretária-executiva adjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Raimunda Monteiro;

- a secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, Denise Pires de Carvalho;

- o presidente do Fórum de Reitores da Região Amazônica e coordenador da regional Norte da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Francisco Ribeiro.

A audiência pública está marcada para as 15 horas, no plenário 12.