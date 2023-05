Comissão debate embargos a propriedades rurais no Amazonas

Embargos ambientais impactam de forma negativa a pecuária - (Foto: Tchélo Figueiredo/Governo do MT)

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira (25) embargos impostos a propriedades rurais na região do Amazonas.

De acordo com o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), que propôs o debate, os chamados embargos ambientais, impostos por órgãos ambientais de fiscalização, devem incidir somente no local exato onde foi constatada a infração e não sobre toda a propriedade. "Nos casos em que o embargo incidir sobre a área total de uma propriedade rural, este deve ser revisto pelo órgão que o impôs, sob pena de ser considerado nulo", afirma.

Apesar da restrição, conforme o parlamentar, não é raro que os embargos atinjam a propriedade como um todo. "Os impactos negativos dos embargos na região do Amazonas são incalculáveis, porque tem prejudicado o crescimento ainda maior da pecuária de corte na Amazônia em longo prazo e diverso outros fatores", afirma.

Foram convidados, entre outros:

- o presidente substituto do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Marcelo Marcelino;

- o membro da Comissão de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Nelson Ananias Filho; e

- o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Região Norte e da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço Silva Júnior.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 2.