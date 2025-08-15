Sexta, 15 de Agosto de 2025
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Câmara dos Deputados Câmara

Comissão aprova isenção de IPI para carro novo de quem perdeu veículo em desastre natural

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

15/08/2025 14h41
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o Projeto de Lei 1683/24, que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a compra de carro novo por pessoas que perderam o veículo em enchentes, deslizamentos ou outros desastres naturais.

A isenção será válida para carros nacionais com até 2.000 cilindradas (2.0), movidos a combustível renovável, flex, híbrido ou elétrico.

Regras para ter direito ao benefício:

  • o carro perdido não pode ter seguro com cobertura para desastres naturais;
  • o IPVA do carro perdido deve estar pago;
  • o município de licenciamento deve estar em estado de calamidade reconhecido pelo governo federal;
  • o valor do carro novo não pode ser maior que o da Tabela Fipe do veículo perdido, com limite de R$ 200 mil;
  • cada pessoa só pode usar esse benefício uma vez;
  • o carro novo não pode ser vendido por 2 anos. Se for, o imposto será cobrado com multa.

O relator, deputado Gilson Daniel (Podemos-ES), defendeu a proposta. “Ao adquirir um veículo, a pessoa física já sofreu o ônus do IPI, uma vez que o tributo se encontra embutido no preço pago. Assim, caso o proprietário venha a sofrer a perda do bem em decorrência de calamidades públicas, nada mais justo que possa adquirir outro veículo com a isenção”, disse.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
