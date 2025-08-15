Semtel lidera força-tarefa para retorno do embarque pela Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é um ponto turístico que guarda a história do início de Porto Velho. Muito procurado por moradores e turistas, atraídos pelo museu e apreciação do pôr do sol, o complexo poderá ficar ainda mais completo se o embarque dos tradicionais passeios de barco voltar a acontecer no local, iniciativa defendida pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

Além de ser um atrativo a mais para os turistas, o retorno do embarque dos passeios pelo Complexo Madeira-Mamoré é um anseio da população porto-velhense, que lembra com nostalgia dos tempos em que a praça era o ponto de partida e chegada das embarcações de recreação turística e cultural. Lideradas pela Semtel, as tratativas estão em andamento junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/RO), Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC), Procuradoria Geral do Município, Complexo Madeira-Mamoré e secretarias municipais parceiras.

SEGURANÇA

Segurança é o norte orientador de todas as tomadas de decisão, explica Clivton Os esforços conjuntos são para melhorias de infraestrutura, segurança, padronização de atendimento e organização do fluxo de visitantes. A segurança, tanto dos barqueiros como dos visitantes, é o norte orientador de todas as tomadas de decisão, como explica o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar Clivton. “O corpo de bombeiros esteve presente para fazer algumas orientações quanto à importância do uso do colete salva-vidas e da presença de bombeiros civis, garantindo a segurança da população. Estaremos em visita ao local para ver os riscos e darmos a devida continuidade aos trabalhos”, ressaltou o representante do CBM/RO.

Daniel Maciel, diretor da SMDC, também orienta sobre a melhoria no embarque, com o objetivo de evitar que as pessoas passem pela área afetada por desbarrancamentos. “Nossa colaboração é em virtude da segurança da população, tendo em vista os desbarrancamentos que acontecem no local. Como órgão de articulação e prevenção, a nossa missão é prevenir que futuros acidentes aconteçam”.

Daniel Maciel, diretor da SMDC, orienta sobre a melhoria no embarque A segurança é o fator-chave para a manutenção, inclusive, da economia local. “Tratamos da mudança para um local mais seguro, para que as pessoas que trabalham com as embarcações possam continuar realizando seus trabalhos sem prejuízos”, finalizou o representante da SMDC.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Para além da segurança e infraestrutura, o passeio de barco se tornará uma experiência completa ribeirinha para quem vem de fora. Mudanças estão a caminho para que moradores e turistas sejam bem recebidos e desfrutem do melhor que Porto Velho tem a oferecer. Como parte dos esforços para incrementar a experiência do público, nesta semana, cerca de 20 pessoas das famílias que trabalham nos quatro barcos de passeios participaram de uma capacitação em atendimento ao público.

Uma visita técnica será realizada pelas instituições envolvidas para a vistoria do espaço Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, o que já funciona bem está sendo lapidado para se tornar referência. “Estamos preparando Porto Velho para receber turistas estrangeiros, preparando nossos principais atrativos, como o passeio de barco e a Estrada de Ferro. O que nos deixa mais felizes é justamente o diálogo com instituições essenciais para que tudo funcione dentro da legalidade, sempre em prol de ouvir o que a população de Porto Velho deseja e resgatar o sentimento de pertencimento”.

PRÓXIMOS PASSOS

Uma visita técnica será realizada pelas instituições envolvidas para a vistoria do espaço e verificação do melhor ponto para implantação do embarque e desembarque. Enquanto isso, os passeios funcionam normalmente com embarques durante a semana aos finais de tarde, e aos finais de semana de hora em hora, pelo Cai N’Água. Mais informações sobre os passeios de barco podem ser obtidas pelo telefone da Associação dos Barcos de Apoio ao Turismo em Porto Velho: (69) 99962-2068.

Texto:Isabella Leite

Fotos:Isabella Leite

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)