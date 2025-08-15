Sexta, 15 de Agosto de 2025
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Cidades Porto Velho - RO

Parceria entre Prefeitura e Governo Federal torna Porto Velho referência no exame Papanicolau

A capital de Rondônia está entre as 12 cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde

15/08/2025 13h29
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

>

A capital de Rondônia está entre as 12 cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde

O respeito à mulher porto-velhense, através do acolhimento nas unidades de saúde municipais, vem sendo uma pauta fundamental nas ações desempenhadas pela Prefeitura de Porto Velho, o que tem levado o Município a celebrar parcerias importantes com o Governo Federal.

Fábio Luiz diz que a entrega do material é um marco no atendimento preventivo
Fábio Luiz diz que a entrega do material é um marco no atendimento preventivo
Entre essas parcerias de grande relevância para a sociedade está a nova estratégia nacional de rastreamento do câncer do colo do útero no estado, que contou com uma solenidade na Policlínica José Adelino, na manhã desta sexta-feira (15), para a entrega do material destinado à coleta do Papanicolau molecular (teste de DNA-HPV), realizada pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Fábio Luiz, secretário-executivo de Saúde de Porto Velho, a entrega desse material representa um marco no atendimento preventivo ao câncer do colo do útero, trazendo mais tecnologia e agilidade no diagnóstico e tratamento.

Esse kit, em um futuro muito breve, poderá ser utilizado pela própria mulher, que apenas levará o exame para o devido diagnóstico
Esse kit, em um futuro muito breve, poderá ser utilizado pela própria mulher, que apenas levará o exame para o devido diagnóstico
“Agradecemos ao Governo Federal por esses kits que foram disponibilizados ao município, pois eles irão nos ajudar de maneira significativa na prevenção à saúde das mulheres. Esse kit, em um futuro muito breve, poderá ser utilizado pela própria mulher, que apenas levará o exame para o devido diagnóstico”, destacou Fábio Luiz.

Presente na solenidade, o porta-voz do Ministério da Saúde, Adalberto Fulgêncio, declarou que essa ação faz parte da primeira fase de implementação definida pelo Governo Federal.

“A gente vai trabalhar em conexão com a Prefeitura de Porto Velho através dessa nova tecnologia, pois a mulher que for testada e tiver o exame negativado ficará por cinco anos sem precisar repetir o teste. Portanto, essa parceria simboliza uma perspectiva de combate ao câncer do colo do útero, para que, em no máximo dez anos, ele seja extinto do nosso país”, afirmou Adalberto Fulgêncio.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Adalberto Fulgêncio, declarou que a ação é parte da primeira fase de implementação definida pelo Governo Federal
O porta-voz do Ministério da Saúde, Adalberto Fulgêncio, declarou que a ação é parte da primeira fase de implementação definida pelo Governo Federal
Para a enfermeira Dianeize Ferreira, responsável pelo atendimento feminino na Policlínica José Adelino, esse exame diagnosticará antecipadamente a possibilidade de uma mulher desenvolver o câncer do colo do útero, antes mesmo de qualquer complicação de saúde.

“A periodicidade para o exame é diferenciada, já que a mulher poderá realizá-lo apenas de cinco em cinco anos. Para nós, isso representa uma mudança muito significativa e nos deixa muito satisfeitas por termos sido escolhidas para esse trabalho de referência”, ressaltou Dianeize Ferreira.

A capital de Rondônia foi escolhida como uma das 12 cidades participantes dessa etapa inicial, e a Unidade de Saúde José Adelino será referência no atendimento, sendo responsável por receber o material e iniciar as coletas, previstas para setembro.

Texto:João Paulo Prudêncio
Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
