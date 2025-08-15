Sexta, 15 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura de Porto Velho leva informação e diálogo sobre violência doméstica à comunidade escolar

Programação será marcada por ações de mobilização, prevenção e fortalecimento da red...

15/08/2025 13h29
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Com a proposta “Agosto Lilás nas Escolas”, a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Serviço de Proteção Social Especializado no Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e a Rede Lilás de Proteção à Mulher, durante este mês realizará atividades em escolas levando informação e diálogo sobre violência doméstica para estudantes, professores e comunidade escolar.

“Nosso objetivo é quebrar o silêncio, orientar sobre formas de proteção, divulgar canais de denúncia como o Ligue 180 e o Disque 100, e apresentar os serviços de apoio existentes no município para acolher e acompanhar mulheres em situação de violência”, disse a coordenadora do Serviço de Atendimento à Mulher do Creas/Semias, Elesandra Lopes da Silva.

No dia 18 de agosto, próxima segunda-feira, às 8h, na Escola Governador Araújo Lima, será realizada a palestra “Violência Doméstica – Respeito se aprende. Violência se Combate”, pela psicóloga Michelle Domingues. No dia 20 de agosto, a palestra (diálogo) com a mesma temática será realizada na Escola Governador Araújo Lima, às 14h, pela assistente social, Danusa Pacheco.

“A experiência nos mostra que, após ações como essas, as notificações e pedidos de ajuda aumentam. Isso prova a importância de estarmos presentes nos espaços de formação, mostrando que a violência não é normal, não é aceitável e pode ser denunciada. Estamos levando informação e diálogo sobre violência doméstica para dentro das escolas. Falar, salva-vidas. Denunciar é proteger. Ligue 180, disque 100. Rede Lilás – juntas pelo fim da violência contra a mulher”, conclama a coordenadora, Elesandra Lopes da Silva.

Texto:Adaides Batista
Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

