Sexta, 15 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Espaço Alternativo é um dos principais atrativos de lazer e esportes para os porto-velhenses

Local conta com bebedouro público para hidratação de pessoas e animais, instalado pela Prefeitura

15/08/2025 13h14
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Passeios em família são formas encantadoras de conhecer a cidade de Porto Velho e principalmente criar memórias. O município oferece uma rica variedade de praças, áreas verdes, monumentos, gastronomia, mercados históricos, parques e muitos outros locais que proporcionam momentos de lazer, cultura, esporte e diversão para os porto-velhenses e turistas.

Espaço Alternativo combina lazer, cultura e esporte
Espaço Alternativo combina lazer, cultura e esporte

Um dos locais mais atraentes de Porto Velho, o Espaço Alternativo combina lazer, cultura e esporte. Muito além de um lugar para atividade física, o Espaço Alternativo conta com elementos da história e origem da capital, como, por exemplo, a réplica de um dos portais do Real Forte Príncipe da Beira, passarela com 184 metros de extensão e ainda uma locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

PREFEITURA PRESENTE

A movimentação no local aumenta principalmente nos finais de semana. Pensando no bem-estar e qualidade de vida dos visitantes, a Prefeitura de Porto Velho instalou um bebedouro gratuito no Espaço Alternativo. Além da água gelada e quente, o bebedouro tem um vapor para refrescar o corpo durante o intenso verão amazônico.

Prefeitura de Porto Velho instalou um bebedouro gratuito no Espaço Alternativo
Prefeitura de Porto Velho instalou um bebedouro gratuito no Espaço Alternativo

Por determinação do prefeito Léo Moraes, além da população, os pets também foram contemplados e contam com um bebedouro adaptado para que se refresquem enquanto passeiam junto aos seus tutores. O projeto do bebedouro faz parte de uma série de melhorias previstas para áreas públicas da capital e muitos outros ainda serão instalados em outros pontos.

Além disso, o espaço de hidratação foi equipado com bancos, grama sintética e iluminação nova. Outra novidade foi no portal de entrada do Espaço Alternativo, que também recebeu pintura personalizada. Segundo o prefeito da capital, a ideia é tornar o local mais confortável e acessível para quem usa o espaço para caminhar, praticar esportes ou simplesmente descansar.

Além da água gelada e quente, o bebedouro tem um vapor para refrescar o corpo durante o intenso verão amazônico
Além da água gelada e quente, o bebedouro tem um vapor para refrescar o corpo durante o intenso verão amazônico
A Prefeitura atua também com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), diariamente, para a interdição com desvio do fluxo de veículos da avenida Jorge Teixeira, sentido Aeroporto – avenida Imigrantes, no perímetro atinente ao Espaço Alternativo. A interdição da pista direita, acontece das 5h30 às 8h30 e das 17h às 21h.

De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, o Espaço Alternativo é importante para o fomento das práticas esportivas, de lazer e também do fortalecimento do turismo na capital. “Seguimos trabalhando firme nas ações de desenvolvimento da nossa capital. Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos projetando iniciativas que promovam qualidade de vida para a nossa população. Ainda vamos fazer muito pelo esporte, lazer e cultura para os porto-velhenses”, finaliza.

Texto:André Oliveira
Fotos:José Carlos/ Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
