Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Cidades Porto Velho - RO

Porto Velho comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

O objetivo é promover a conscientização, inclusão social e combate ao preconceito e a discriminação

15/08/2025 12h55
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Entre os dias 21 e 28 de agosto, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), se une à mobilização nacional, para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585/2017. A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização, inclusão social e combate ao preconceito e a discriminação, destacando os direitos e potencialidades das pessoas com deficiência.

Com o tema “Inclusão em Movimento: Porque a inclusão não espera, ela acontece”, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de Porto Velho, serão realizadas ações de visibilidade e sensibilização junto à sociedade, incluindo caminhada pública e eventos educativos em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Porto Velho será muito comemorada por ter muito para comemorar, até para ressaltar, a atitude pioneira do prefeito Léo Moraes que estabeleceu a pauta “Inclusão” como prioridade na sua gestão. Tanto que implantou, com a reforma administrativa, a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, com a criação da Semias, a inclusão passar a ocupar lugar central na gestão pública
De acordo com o prefeito Léo Moraes, com a criação da Semias, a inclusão passar a ocupar lugar central na gestão pública
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a criação da Semias reflete o entendimento de que a inclusão precisa deixar de ser tratada como um aspecto secundário e passar a ocupar lugar central na gestão pública.

"Com isso, os temas relacionados à pessoa com deficiência, neurodivergência e famílias atípicas passam a ter um espaço institucional adequado para discussão, formulação e execução de políticas públicas de forma contínua, técnica e articulada", disse o prefeito.

Para a secretária da Semias, Lucília Muniz, a nova estrutura representa um avanço histórico e necessário. "Estamos inaugurando uma nova forma de fazer política pública. A Semias nasce com o compromisso de garantir voz, vez e oportunidade às pessoas que mais enfrentam barreiras. A inclusão agora tem lugar certo na gestão, com equipe técnica, planejamento e prioridade institucional", disse Lucília Muniz.

Para a secretária da Semias, Lucília Muniz, a nova estrutura representa um avanço histórico e necessário
Para a secretária da Semias, Lucília Muniz, a nova estrutura representa um avanço histórico e necessário
O prefeito Léo Moraes, desde o início, firmou compromisso em relação ao atendimento especializado para pessoas com TEA e outros distúrbios do neurodesenvolvimento no município de Porto Velho.

Em seu plano de governo, Léo Moraes, reconhece a importância de proporcionar suporte adequado às pessoas com autismo e outros distúrbios do neurodesenvolvimento e suas famílias, garantindo inclusão, atendimento digno e qualidade de vida, por meio de políticas públicas acolhedoras, eficientes e humanizadas.

Para alcançar esses objetivos, a administração Léo Moraes delineou metas como: Expansão e Capacitação em Terapias; Contratação de Cuidadores Especializados; Inclusão Escolar; Apoio Financeiro e Transferência de Renda; e Prioridade em Bolsas de Ensino.

Com as mudanças administrativas já feitas e as propostas sendo encaminhadas e sendo postas em prática, Porto Velho amplia a estrutura da assistência social e assume protagonismo na pauta da inclusão.

Tércia Marília, secretária-adjunta da Semias e à frente dos projetos e programas de inclusão da secretaria
Tércia Marília, secretária-adjunta da Semias e à frente dos projetos e programas de inclusão da secretaria
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma oportunidade valiosa para refletir sobre a inclusão e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, e todos são convidados a participar e apoiar essa causa.

Tércia Marília, secretária-adjunta da Semias e à frente dos projetos e programas de inclusão da secretaria, afirma que uma das principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência intelectual na assistência social tem sido o foco excessivo na tutela, em vez da promoção da autonomia.

“Precisamos compreender que, se lhes forem garantidas as adaptações razoáveis, pessoas com DI podem ser produtivas no trabalho, exercer suas funções e contribuir de forma significativa. Na educação, a principal barreira tem sido a infantilização, que compromete o direito à aprendizagem. É fundamental que os planos de ensino individualizados sejam efetivamente aplicados, garantindo que cada estudante aprenda no seu ritmo e com os recursos adequados”, observou Tércia Marília.

“É preciso que a sociedade, o poder público e as instituições se comprometam com uma mudança de olhar, saindo da lógica da limitação e passando para a lógica do potencial. Inclusão em movimento significa exatamente isso: agir agora para criar condições reais de participação e dignidade para todos”, disse a secretária-adjunta da Semias.

Texto:Adaides Batista
Fotos:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Semtel lidera força-tarefa para retorno do embarque pela Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
Porto Velho - RO Parceria entre Prefeitura e Governo Federal torna Porto Velho referência no exame Papanicolau
Porto Velho - RO Prefeitura de Porto Velho leva informação e diálogo sobre violência doméstica à comunidade escolar
Porto Velho - RO Espaço Alternativo é um dos principais atrativos de lazer e esportes para os porto-velhenses
Porto Velho - RO Prefeitura realiza limpeza, troca de manilhas e desobstrução de bocas de lobo para evitar alagamentos na José Amador dos Reis
Porto Velho - RO Circuito Junino de Porto Velho mantém o ritmo com apoio da prefeitura
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
35°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

33° Sensação
3.09 km/h Vento
20% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
4
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
5
Geral - Há 6 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias