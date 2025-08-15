Sexta, 15 de Agosto de 2025
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura realiza limpeza, troca de manilhas e desobstrução de bocas de lobo para evitar alagamentos na José Amador dos Reis

Foram substituídas 12 manilhas rompidas e quatro bocas de lobo trocadas

15/08/2025 12h19
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Há anos um problema tem tirado o sono de moradores e comerciantes na zona Leste da capital: durante o período chuvoso, um trecho da avenida José Amador dos Reis, entre as ruas Raimundo Cantuária e Alexandre Guimarães, ficava alagado causando transtornos e, principalmente, prejuízos para os empresários do bairro Tancredo Neves.

Guedes Neto tem uma empresa de embalagens no local
Guedes Neto tem uma empresa de embalagens no local

Quem vive esse drama há mais de três anos é o comerciante Guedes Neto, que tem uma empresa de embalagens nesse trecho. Segundo ele, em período de chuva, a água fica na calçada do empreendimento e afasta os clientes do local. “Quando chegava a época do inverno, essa região ficava toda alagada, não tinha vazão para a água. Durante o tempo que eu estou aqui, nunca vi uma equipe da Prefeitura realizar um serviço aqui, e olha que eu já tinha solicitado”, disse Guedes Neto.

NOVA REALIDADE

Já se preparando para o inverno amazônico, com o período chuvoso, a Prefeitura de Porto Velho realizou serviço de limpeza, substituição de 12 manilhas rompidas e desobstrução de quatro bocas de lobo. Os serviços foram realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) com o objetivo de manter a capacidade da drenagem e diminuir os impactos das chuvas na localidade.

Serviços visa manter a capacidade da drenagem e diminuir os impactos das chuvas na localidade
Serviços visa manter a capacidade da drenagem e diminuir os impactos das chuvas na localidade
De acordo com o secretário-executivo de Limpeza e Saneamento da Seinfra, Giovanni Marini, a Prefeitura se empenha para atender o mais rápido possível as demandas de limpeza, troca de bueiros, das manilhas e outros serviços, visando principalmente evitar os transtornos para a população, em especial na José Amador dos Reis, que é uma via bastante movimentada da zona Leste da capital.

“Só em trocar as manilhas, a gente percebe que não existe um trabalho por aqui há pelo menos uns 15 anos. Quando chove nesse ponto, a lâmina d'água fica em torno de 40 a 50 centímetros, por isso muitas casas e comércios ficavam alagados. Um prejuízo grande que a partir de agora entra em uma nova realidade através desse serviço da Prefeitura, por determinação do prefeito Léo Moraes, para que os pontos de alagamentos na capital sejam diminuídos”, disse secretário-executivo.

Ainda segundo Giovanni Marini, o trabalho contou com "Tatuzão", que atua na limpeza de canais e desobstrução de bocas de lobo. Foram colocadas manilhas de 400 milímetros para evitar alagamentos, danos na estrutura da rua e também da calçada, visando proporcionar melhorias na infraestrutura e na mobilidade do bairro Tancredo Neves e também de regiões próximas.

O TRABALHO NÃO PARA

Giovanni Marini afirma que a Prefeitura se empenha para atender as demandas o mais rápido possível
Giovanni Marini afirma que a Prefeitura se empenha para atender as demandas o mais rápido possível

Ainda de acordo com a Seinfra, as equipes realizam um trabalho contínuo, com força tarefa, nos bairros e distritos para atender às demandas solicitadas pelos moradores. São três frentes atuantes de desobstrução espalhadas pela cidade e ainda seis equipes que atuam na drenagem para evitar que o problema antigo das alagações continue na cidade.

A Prefeitura de Porto Velho segue na missão de contribuir com a qualidade de vida da população, com a manutenção permanente evitando alagamentos em tempos de chuvas e manter o ambiente limpo e seguro. Além disso, garantir melhores condições de vida e importante a contribuição da população evitando o descarte irregular de lixo em locais inadequados.

“Quando começar o período de chuva, eu creio que não vai ficar tão alagado aqui na região e como forma positiva aumentar a movimentação aqui no comércio. Eu estou gostando bastante do trabalho da Prefeitura, nunca tinha vista uma equipe tão empenha em resolver os problemas da nossa comunidade, estão de parabéns”, finaliza Guedes Neto.

Texto:André Oliveira
Fotos:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

