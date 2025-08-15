Circuito Junino de Porto Velho mantém o ritmo com apoio da prefeitura

O Circuito Junino de Porto Velho segue animando a cidade e reforçando o compromisso da Prefeitura com a preservação das tradições culturais. Realizados com apoio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), os eventos têm garantido estrutura, visibilidade e oportunidade para agremiações, comerciantes e artistas, fortalecendo tanto a cultura quanto a economia local.

Iniciado no mês de junho, o circuito já passou por dezenas de bairros e distritos, movimentando comunidades e oferecendo ao público apresentações de quadrilhas, grupos folclóricos, bandas regionais e uma variedade de produtos típicos. Para as agremiações, trata-se de uma importante vitrine de divulgação, enquanto para os comerciantes representa uma oportunidade de ampliar as vendas durante o período festivo.

De acordo com a Funcultural, o apoio da Prefeitura inclui fornecimento de palco, som, banheiros químicos, tendas e logística necessária para a realização das festas, contribuindo para a segurança, o conforto e a organização do público e participantes.

Próximas apresentações do Circuito Junino:

Eventos têm garantido estrutura, visibilidade e oportunidade para agremiações, comerciantes e artistas Arraial Arigolíngua

R. Major Amarante com R. Pinheiro Machado – 15/08/2025, 19h às 3h

Funcultural: Apoio com a estrutura.

Arraial do Tavares e Comunidade

R. Espanha, 2456, bairro Pedrinhas – 16/08/2025, 19h

Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.

Arraial da Família Gavião

R. Princesa Isabel, entre ruas 13 de Setembro e Capitão Esron de Menezes – 16/08/2025, 19h às 3h

Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.

Arraial da Tamareira

R. Tamareira, entre ruas Cardeal e Nova Esperança, bairro Caladinho – 16/08/2025, 16h às 3h

Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.

Arraial Comunitário Cidade Nova

R. dos Papagaios, 49, bairro Cidade Nova – 16/08/2025, 19h

Funcultural: Apoio com a estrutura.

7º Arraial do Milho de Ouro

Conjunto Candelária II, rua Nilton Azevedo, bairro Marcos Freire – 15 a 17/08/2025, 18h

Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.

Arraial Boteco dos Primos

R. José Osmar, entre ruas Pedro Albeniz e Clara Nunes – 16/08/2025, 18h

Funcultural: Apoio com a estrutura.

OUTROS EVENTOS

III Cavalgada de Morrinhos

Estrada do Jatuarana, Km 42, Vila Veneza Morrinhos – 16/08/2025, 10h

Funcultural: Apoio com banda musical.

11ª Edição da Rondônia Auto Show

Parque dos Tanques – 16 e 17/08/2025, 9h às 20h

Funcultural: Apoio com a estrutura.

Com o calendário repleto, o Circuito Junino de Porto Velho, tem como compromisso, festas tradicionais como instrumentos de valorização cultural, fortalecimento econômico e integração comunitária.

Texto:Jhon Silva

Foto:José Carlos/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)