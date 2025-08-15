Prefeitura de Porto Velho encerra capacitação para barqueiros que realizam passeios turísticos no rio Madeira

O presidente da Associação dos Barcos de Apoio ao Turismo em Porto Velho, Marcos Barroso Passos, elogiou a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho em promover oficinas de capacitação para os barqueiros que atuam nos passeios turísticos pelo rio Madeira, atividade que já existe há mais de 30 anos.

“É uma iniciativa excelente. Aqui no Cai N’água estamos há cerca de oito anos, e nenhum prefeito anterior mostrou essa preocupação em nos capacitar para representar Porto Velho da melhor forma possível aos visitantes”, destacou Marcos.

Finalizada na quinta-feira (14), a capacitação foi realizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e o Sebrae Rondônia, integrando o projeto “Passeio Beradeiro – Navegando pelas Origens”.

Paulo Moraes Júnior, ressaltou que a capacitação visa mostrar as atividades dos barqueiros O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, ressaltou que a capacitação visa mostrar que a atividade dos barqueiros vai muito além de um simples passeio. “Esse passeio pelo rio Madeira, passando pela Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, é a história viva da nossa cidade. Em parceria com os barqueiros, padronizamos os serviços para garantir um produto de alta qualidade”, explicou.

Paulo destacou também a colaboração da Unir e do Sebrae, que possibilitou capacitar 20 trabalhadores das quatro embarcações que realizam os passeios turísticos pelo rio. Ele ainda reforçou o papel da associação dos barqueiros na organização da atividade.

PARCEIROS

Para Evelyn Peixoto, as oficinas focaram em aprimorar o atendimento aos turistas Para Evelyn Peixoto, analista de negócios do Sebrae, as oficinas, que somaram quatro horas, focaram em empreendedorismo, marketing digital e estratégias para aprimorar o atendimento aos turistas. “O Sebrae tem investido no turismo de Porto Velho, e essa parceria com a Semtel fortalece o desenvolvimento dos passeios turísticos na região”, afirmou.

O professor Haroldo Medeiros, do programa de pós-graduação em Administração da Unir, destacou a colaboração contínua da universidade com as embarcações do rio Madeira, por meio de ensino, pesquisa e extensão. Ele e sua equipe ministraram três palestras sobre qualidade no atendimento, tecnologia e mídias sociais, e ética.



“Acreditamos que essa parceria cumpre uma função social importante, promovendo oportunidades de empreendedorismo e desenvolvimento, especialmente para populações em situação de vulnerabilidade”, comentou Haroldo.

O secretário Paulo Moraes reforçou que a gestão do prefeito Léo Moraes busca valorizar o passeio de barco e o trabalho dos barqueiros, qualificando-os em atendimento ao cliente, hospitalidade e segurança, além de valorizar as atrações culturais regionais, incluindo degustações gastronômicas.

As oficinas ministradas pela Unir abordaram receptividade, hospitalidade, marketing e mídias sociais, enquanto o Sebrae focou em precificação, empreendedorismo e gestão de negócios turísticos.

