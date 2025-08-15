Projeto da Prefeitura leva serviços essenciais à Escola Major Guapindaia, neste sábado (16)

>

Projeto une esforços de várias secretarias municipais e instituições parceiras comprometidas em fazer a iniciativa acontecer

Projeto leva mais de 20 serviços essenciais, para atender a população da zona Norte de Porto Velho A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, realizará, neste sábado (16), das 8h às 14h, o projeto Cidadania em Movimento, na escola Major Guapindaia, à rua Padre Chiquinho, 2375, bairro São João Bosco, levando mais de 20 serviços essenciais, para atender a população da zona Norte de Porto Velho.

O Projeto Cidadania em Movimento une esforços de várias secretarias municipais e instituições parceiras, todas comprometidas em fazer a iniciativa acontecer. Serão oferecidos os serviços:

- Cadastro Único (CadÚnico)

- Emissão de Carteiras do Idoso, do Autista e Id Jovem;

- Emissão Passe Livre Estadual – DER;

- Emissão do Relatório CNIS. CAGED – STRE;

- Registro Profissional – STRE;

- Consulta Abono Salarial – STRE;

- Consulta Seguro Desemprego – STRE;

- Emissão de Carteira do Trabalho Digital – STRE;

- Solicitação de 2ª Via da Certidão de Nascimento;

- Solicitação da 2ªVia da Certidão de Casamento;

- Título de Eleitor – TRE;

- Educação Ambiental – Sema;

- Assessoria Jurídica ( Benefícios do INSS; BPC/LOAS; Casos que envolvam órgãos ou instituições Federais; Solicitação de exames, tratamentos ou remédios de alto custo pelo SUS; Regularização migratória e opção de nacionalidade) – DPU;

- Oftalmologista – Óptica Excelência;

- Alistamento Militar;

- Atendimento Psicossocial – Crea;

- Programa Mamãe Cheguei;

- Serviço Família Acolhedora;

- Assessoria Jurídica – OAB;

- Programa de Irradicação do Trabalho Infantil – PETI;

- Orientação Programa Pé de Meia;

- Aferição de Pressão e Teste de Glicemia – Sindsaúde;

- Corte de Cabelo (Masculino e Feminino).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Atendimento será limitado por senha que serão entregues por ordem de chegada O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, não será aceito documento de União Estável e se divorciado apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Residência original; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.

Moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos A ação social conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), Ordem dos Advogados (OAB/RO), dentre outros.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância do projeto, que em todas suas edições obteve expressiva adesão da população. “O Cidadania em Movimento reforça nosso compromisso de entregar aos cidadãos porto-velhenses serviços públicos de qualidade, gratuitos. Ações como essa são verdadeiros exercícios de cidadania”, afirmou.

“O Cidadania em Movimento foi idealizado para oferecer atendimentos básicos à população, com ênfase nas regiões de maior vulnerabilidade. O programa percorre periodicamente bairros e distritos de Porto Velho, garantindo a chegada de serviços gratuitos a quem mais precisa. Essa ação ressalta o compromisso da gestão Léo Moraes com a inclusão social e a cidadania”, disse a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.

Texto:Adaides Batista

Foto:Rosinaldo Machado

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)