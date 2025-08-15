Lanche Extra proporciona nova realidade para alunos da rede municipal de ensino em Porto Velho

A estudante Elke de Souza, moradora do bairro Rio Madeira em Porto Velho, é mãe de duas crianças: Luís Henrique Vieira, 8 anos, e da Helena Vieira, 7 anos de idade. Ela e o esposo cuidam dos filhos com amor, dedicação e sempre fazem de tudo que podem para manter a qualidade de vida da família, em especial, atenção com alimentação das crianças.

Mas nem sempre a rotina da família acontece como o planejado, principalmente no que se refere à organização financeira. De acordo com a mãe, tudo precisa ser calculado para que a família consiga, por exemplo, pagar as contas, comprar alimentos e ainda oferecer lazer e qualidade de vida para as crianças.

“Eu, por exemplo, não tenho condições de comprar frutas toda semana para eles. O Luís e a Helena não gostam de bolachas, preferem as frutas, na verdade, eles são apaixonados por elas. Mas infelizmente as frutas estão muito caras e nesse momento eu não tenho condições de comprar toda semana e a gente compra só quando pode. Essa é uma realidade que, com fé em Deus, vamos mudar”, disse Elke de Souza.

LANCHE EXTRA: FAMÍLIA FELIZ

Oferecer alimentação escolar de qualidade, cuidar do bem-estar e olhar com atenção para estudantes da capital. Pensando nestas ações, a Prefeitura de Porto Velho criou o projeto-piloto “Lanche Extra” em toda a rede municipal de ensino. Através desse projeto, estudantes da rede municipal receberão um lanche extra todas as sextas-feiras, na saída do período escolar. Milhares de alunos de todo o município serão beneficiados, entre eles os dois filhos da Elka de Souza.

“Meus filhos estudam na Escola Municipal Belezas do Buriti, e quando eu fiquei sabendo dessa novidade, eu não acreditei. Na verdade, eu fiquei surpresa com essa iniciativa da Prefeitura em proporcionar qualidade de vida para meus filhos. Eles ficaram tão felizes que, quando chegaram em casa, comeram todas as frutas. Sem falar que, com essa iniciativa, vai ajudar também na economia aqui de casa”, conclui a mãe.

INICIATIVA INÉDITA

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), todas as sextas-feiras, o lanche extra será colocado na lancheira, priorizando frutas frescas e outros alimentos nutritivos. O objetivo é garantir que as crianças que estudam na rede municipal tenham direito a um reforço, além da merenda escolar fornecida, e principalmente possam levar o alimento para suas casas e aproveitarem no final de semana.

Segundo o secretário da pasta, Leonardo Leocádio, o lanche extra é mais uma alternativa complementar à alimentação oferecida dentro das escolas do município. “Essa é mais uma iniciativa que visa contribuir com a qualidade da educação em nosso município. Além disso, a Prefeitura reforça que a iniciativa também impulsiona a economia local ao priorizar produtos regionais e da agricultura familiar”, finaliza o secretário.

Os estudantes aprovaram a iniciativa da prefeitura. Luís Henrique Vieira agradeceu e disse que adorou a lancheira. “Eu fiquei muito feliz quando recebi a lancheira cheia de frutas, muito obrigado Prefeitura”, disse o estudante. Já a Helena Vieira destacou que a fruta que ela mais gosta é a banana. “Estou muito feliz! Todos os meus amiguinhos da escola ganharam e agora toda sexta-feira vamos chegar em casa com frutas que amamos”, concluiu a aluna da escola Belezas do Buriti.

COMO FUNCIONA

Nas escolas de Ensino Fundamental, incluindo creches e pré-escolas integradas, cada aluno receberá uma lancheira. Todas as sextas-feiras, o lanche extra será colocado nesses kits, priorizando frutas frescas e outros alimentos nutritivos. Já nas unidades exclusivamente de Educação Infantil, o lanche extra será servido às sextas-feiras nas escolas, com cardápio adequado à faixa etária e acompanhamento das nutricionistas da rede.

Na zona rural, os estudantes terão café da manhã reforçado todos os dias, medida pensada para atender quem percorre longas distâncias até a escola e precisa de mais energia para as atividades escolares.

Todos os formatos do “Lanche Extra” foram pensados para atender as diferentes realidades da rede municipal, sem deixar nenhum aluno de fora. Por ser um projeto-piloto, o programa poderá passar por ajustes, especialmente na definição dos cardápios, sempre com foco na melhoria do atendimento.

Texto:André Oliveira

Fotos:Leandro Morais/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)