Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralMoradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celularGeralMega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhõesJustiçaBarroso e Fux discutem em sessão do STFEconomiaBB tem lucro de R$ 11,2 bi no primeiro semestre, queda de 40,7%JustiçaTrama golpista: Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro e mais 7
Câmara dos Deputados Câmara

Comissão aprova regras para a atividade de influenciador digital mirim

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

14/08/2025 15h00
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que regulamenta a atuação de influenciadores mirins (com idade inferior a 16 anos). Em análise na Câmara dos Deputados, o texto aprovado exige autorização judicial para que crianças atuem nas plataformas digitais.

O projeto equipara a atividade de influenciador ao trabalho artístico realizado por crianças, para o qual é exigida autorização judicial. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pela proposta, ao emitir a autorização, o juiz deve avaliar, entre outros critérios, se a atividade não compromete a frequência e o desempenho escolar, bem como a saúde física e mental da criança ou adolescente. O projeto também determina que a carga máxima dedicada à atividade não pode exceder a 4 horas diárias.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), ao Projeto de Lei 2310/25, da deputada Duda Salabert (PDT-MG).

O relator acredita que a atividade de influenciador mirim deve ser exercida com algumas salvaguardas. "Rotinas, comportamentos e padrões de consumo são moldados para fins comerciais, podendo sobrepor interesses econômicos aos direitos da criança e gerar, no futuro, constrangimentos ou prejuízos reputacionais", afirmou.

Caderneta de poupança
Julio Cesar Ribeiro fez algumas alterações no texto original, em uma delas determina que 50% da renda gerada pelo influenciador mirim seja depositada em caderneta de poupança, a qual somente poderá ser movimentada com a maioridade ou por decisão judicial. Nesse ponto, a versão original previa depósito de toda a renda do influenciador.

Ribeiro também retirou trecho que previa uma série de penalidades para quem descumprisse as regras. O projeto original, entre outras penas, fixava prisão de um a quatro anos para quem explorasse o trabalho de influenciadores mirins sem autorização judicial.

Responsabilização
 O texto aprovado atribui aos pais a responsabilidade por apresentar a autorização judicial do influenciador aos provedores de internet. Esses devem identificar o conteúdo produzido ou protagonizado por um influenciador mirim.

Caso seja divulgado conteúdo feito por criança sem autorização judicial, caberá ao Ministério Público notificar os pais e os provedores para que o material seja removido até que sejam cumpridas as regras.

Próximos passos
A proposta será analisada pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, o texto será votado pelo Plenário.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara Especialistas apontam preocupações com impacto da IA sobre direitos humanos
Câmara Comissão aprova obrigatoriedade de castração de animais vítimas de catástrofes acolhidos em abrigos
Câmara Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética
Câmara Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Câmara Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Câmara Comissão aprova aumento da pena para estelionato quando cometido contra idosos e vulneráveis
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

26° Sensação
0 km/h Vento
53% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias