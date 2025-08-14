Quinta, 14 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Porto Velho abre seleção para Formadores Municipais do PRO-LEEI 2025

O edital disponibiliza sete vagas para formadores titulares e cinco para cadastro reserva

14/08/2025 13h40
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) publicou o Edital nº 08/2025/ASTEC/SEMED – PRO-LEEI , que abre processo seletivo simplificado para formação de cadastro de Formadores Municipais do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil (PRO-LEEI) 2025.

O programa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir), e tem como objetivo fortalecer a alfabetização e o letramento das crianças na primeira etapa da educação básica, assegurando que aprendam a ler e escrever com qualidade desde os primeiros anos escolares.

O edital disponibiliza sete vagas para formadores titulares e cinco para cadastro reserva, destinadas a profissionais graduados em Pedagogia ou Normal Superior, com atuação na Educação Infantil, preferencialmente, servidores efetivos. Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 1.200,00, custeada com recursos do MEC/Unir, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Entre as atribuições do cargo, destacam-se:

Edital disponibiliza sete vagas para formadores titulares e cinco para cadastro reserva
• Participar como cursista (180h) e formador municipal (120h);
• Mediar atividades na plataforma Avamec Interativo;
• Acompanhar o trabalho dos cursistas;
• Produzir materiais e relatos de experiência;
• Participar de encontros presenciais e remotos.

A certificação será concedida mediante frequência mínima de 75% e cumprimento das atividades previstas. Para a Semed, a formação continuada oferecida pelo PRO-LEEI é estratégica para aprimorar a alfabetização na Educação Infantil, reforçando práticas pedagógicas que desenvolvem a linguagem oral, a leitura e a escrita.

"Investir na qualificação dos educadores é investir no direito de aprender, fortalecendo as bases para todo o processo de aprendizagem", destaca o titular da pasta, Leonardo Leocádio.

O edital completo está disponível aqui.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: [email protected].

Texto:Meiry Santos
Foto:Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
