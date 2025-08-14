Prefeitura assina ordem de serviço para reconstrução da Praça Bola Sete

A manhã desta quinta-feira (14) foi histórica para a comunidade do bairro Flodoaldo Pontes Pinto que, após anos de espera, contemplou a assinatura da ordem de serviço da reforma da Praça Bola Sete durante uma solenidade promovida pela Prefeitura de Porto Velho.

A área total da praça é de 1.701,62 metros quadrados e contará com quadra de vôlei, quadra de basquete, playground, jardins com plantas ornamentais, bancos, mesas de jogos e uma área de equipamentos de academia ao ar livre.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa obra visa revitalizar completamente o espaço, oferecendo mais opções de lazer, esporte e convivência para a comunidade, além de evidenciar à sociedade a prioridade do Poder Executivo em relação à transformação dos espaços públicos da capital rondoniense.

"Hoje foi dada mais uma ordem de serviço, que reúne moradores do Flodoaldo, 4 de Janeiro, Calama, Aponiã. Uma praça é um organismo vivo, é um local para a sociedade interagir e se desenvolver. Eu não tenho dúvida de que é mais uma das várias obras que entregaremos visando a qualidade de vida da nossa população", declarou o prefeito Léo Moraes.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Catanhede, esclareceu que o projeto prevê áreas de circulação com piso intertravado, espaços permeáveis cobertos por grama esmeralda, quadras em contrapiso de argamassa, bancos, floreiras em concreto armado e pérgolas em alumínio anodizado.

“Aqui será feita a demolição do espaço existente e será construída uma praça nova, voltada principalmente para o esporte, um espaço melhor, onde a comunidade terá garantido o seu direito à convivência social. Será uma praça bonita e moderna”, comentou Thiago Cantanhede.

Alice dos Santos enfatizou que, nos últimos anos, a praça estava abandonada pelas autoridades

Moradora do bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Alana Kolln destacou que essa reforma será de grande valia para a sua família, com uma filha recém-nascida que terá a oportunidade de usufruir de um espaço novo e agradável.

“É um local que realmente precisa de melhoria e investimento, porque é muito bem localizado, tem moradores que precisam. Precisa dessa melhoria para ser reativado como praça, um espaço de lazer para as crianças brincarem com segurança. Isso é muito benéfico. Essa ordem de serviço me surpreendeu positivamente porque há muito tempo esperávamos por isso”, destacou.

Alana Kolln destacou que essa reforma será de grande valia para a sua família Vivendo há mais de quatro anos em uma residência localizada bem em frente à praça, Alice dos Santos enfatizou que, nos últimos anos, a praça estava abandonada pelas autoridades, motivo pelo qual considera fundamental essa reforma.

Empolgado com o início da reforma, o pequeno Érique Azaf, de apenas 9 anos, também vizinho da praça, fez questão de comentar sua satisfação em saber que, nos próximos meses, terá um espaço totalmente repaginado e pronto para a prática de atividades.

“As crianças, quando vinham para cá, quase não conseguiam brincar por conta do abandono. Eu gostaria muito de brincar aqui, mas tínhamos medo pela nossa segurança, porque os carros usam esse espaço como estrada. Aqui vai ser muito bom para o nosso desenvolvimento. Eu espero uma reforma focada na segurança, diversão e saúde das pessoas”, declarou Érique Azaf.

INVESTIMENTO

Érique Azaf está empolgado com o início da reforma O investimento total da obra é de R$ 409.111,20, viabilizado por recurso destinado pelo deputado federal Lúcio Mosquini, que participou da solenidade e ressaltou a importância dessas parcerias entre os poderes na melhoria da qualidade de vida dos porto-velhenses.

“Quando nós revitalizamos uma praça, automaticamente embelezamos a cidade. Locais como este têm um cunho social muito maior que o valor investido. Eu fico muito feliz em conseguir agregar esses valores, onde o jovem poderá fugir da criminalização e as famílias poderão interagir. Como deputado federal, é maravilhoso destinar esse recurso e ver a Prefeitura investindo no bem-estar da comunidade”, finalizou Lúcio Mosquini.

O prazo de conclusão da obra é de 90 dias.

