Parceria entre Prefeitura e empresas garante vagas e oportunidades para todos os públicos

O Ginásio Cláudio Coutinho viveu, na última segunda-feira (11), um momento que entrou para a história de Porto Velho. A primeira edição da Feira de Empregos e Empreendedorismo – Conexão que Transforma, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), reuniu mais de 10 mil inscritos em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

O evento foi um sucesso de público e organização, com 189 empresas parceiras oferecendo mais de 1.000 vagas de empregos e estágios, incluindo postos para pessoas com deficiência (PcD), trabalhadores acima dos 50 anos, jovens e adolescentes em busca do primeiro emprego nas categorias Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz.

Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação foi intensa, mas fluida. As filas organizadas, o atendimento por pulseiras coloridas de acordo com idade ou necessidade e o transporte gratuito disponibilizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), garantiram que todos pudessem participar com conforto e agilidade.

Entrevistas ocorreram nos estandes montados dentro do ginásio poliesportivo As entrevistas ocorreram ao longo do dia, das 8h às 17h, nos estandes montados dentro do ginásio poliesportivo, resultando em contratações imediatas e na formação de um grande banco de talentos para futuras oportunidades.

Para Tais Costa, do setor de RH da Mônaco Diesel, o resultado foi extremamente positivo. “Finalizando o feirão, mais de 100 pessoas passaram por aqui para entrevistas. Sucesso total! O grupo Mônaco está super satisfeito com essa parceria com a Prefeitura”.

Simone Mugrave, do recrutamento e seleção do Grupo Modena e Silva (Farmácia Ultra Popular), também comemorou os resultados. “Nós, do Grupo Modena e Silva, participamos do Feirão e obtivemos sucesso com quatro admissões imediatas. Teremos futuras contratações também”.

Paulo Moraes Júnior destacou o empenho coletivo que tornou o evento possível No setor de alimentação, o impacto foi igualmente expressivo, como relata Ediene dos Santos, gerente do Outback. “Graças ao feirão, conseguimos preencher as 16 vagas e ainda recebemos vários currículos para futuras oportunidades”.

O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, destacou o empenho coletivo que tornou o evento possível. “Essa foi uma ação construída a muitas mãos. Empresas, instituições e órgãos públicos se uniram em prol da empregabilidade e do empreendedorismo, garantindo que milhares de pessoas tivessem acesso a oportunidades reais”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento social e econômico: “Hoje demos um passo importante para transformar a realidade de muitas famílias. Essa feira é sobre oportunidades, dignidade e futuro. E vamos continuar trabalhando para que Porto Velho seja uma cidade de portas abertas para o trabalho e o empreendedorismo”.

