Cidades Porto Velho - RO

Parceria entre Prefeitura e empresas garante vagas e oportunidades para todos os públicos

Feirão de Emprego e Empreendedorismo foi marcado por diversidade de vagas e participação de empresas de vários setores

14/08/2025 13h20
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

O Ginásio Cláudio Coutinho viveu, na última segunda-feira (11), um momento que entrou para a história de Porto Velho. A primeira edição da Feira de Empregos e Empreendedorismo – Conexão que Transforma, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), reuniu mais de 10 mil inscritos em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

O evento foi um sucesso de público e organização, com 189 empresas parceiras oferecendo mais de 1.000 vagas de empregos e estágios, incluindo postos para pessoas com deficiência (PcD), trabalhadores acima dos 50 anos, jovens e adolescentes em busca do primeiro emprego nas categorias Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz.

Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação foi intensa, mas fluida. As filas organizadas, o atendimento por pulseiras coloridas de acordo com idade ou necessidade e o transporte gratuito disponibilizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), garantiram que todos pudessem participar com conforto e agilidade.

Entrevistas ocorreram nos estandes montados dentro do ginásio poliesportivo
As entrevistas ocorreram ao longo do dia, das 8h às 17h, nos estandes montados dentro do ginásio poliesportivo, resultando em contratações imediatas e na formação de um grande banco de talentos para futuras oportunidades.

Para Tais Costa, do setor de RH da Mônaco Diesel, o resultado foi extremamente positivo. “Finalizando o feirão, mais de 100 pessoas passaram por aqui para entrevistas. Sucesso total! O grupo Mônaco está super satisfeito com essa parceria com a Prefeitura”.

Simone Mugrave, do recrutamento e seleção do Grupo Modena e Silva (Farmácia Ultra Popular), também comemorou os resultados. “Nós, do Grupo Modena e Silva, participamos do Feirão e obtivemos sucesso com quatro admissões imediatas. Teremos futuras contratações também”.

Paulo Moraes Júnior destacou o empenho coletivo que tornou o evento possível
No setor de alimentação, o impacto foi igualmente expressivo, como relata Ediene dos Santos, gerente do Outback. “Graças ao feirão, conseguimos preencher as 16 vagas e ainda recebemos vários currículos para futuras oportunidades”.

O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, destacou o empenho coletivo que tornou o evento possível. “Essa foi uma ação construída a muitas mãos. Empresas, instituições e órgãos públicos se uniram em prol da empregabilidade e do empreendedorismo, garantindo que milhares de pessoas tivessem acesso a oportunidades reais”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento social e econômico: “Hoje demos um passo importante para transformar a realidade de muitas famílias. Essa feira é sobre oportunidades, dignidade e futuro. E vamos continuar trabalhando para que Porto Velho seja uma cidade de portas abertas para o trabalho e o empreendedorismo”.

EMPRESAS PARCEIRAS

Léo Moraes reforçou o compromisso da gestão com o desenvolvimento social e econômico
Rede Hospitalar Samar, Grupo Rovema, Grupo Pommer & Barbosa, Medical, Dismonza Tintas, Naac, MB Limpeza Urbana, Minalinda, Mônaco Diesel, Grupo Beea, Nova 364, Ótica Chilli Beans, Sabenauto, Novalar, Nova Polisoldas, Tempo Moderno, TBL Transportes Bertolini, Evoluenergy, Belgo Cercas, Gabriel Barber Shop, Bom Samaritano, Tekios Climatização, Indesp, Iglu Fábrica de Gelo, Excelência Lingerie, Grupo JTP, Euros Aço, Energisa, Grupo Neurokind, Cursos Aprender, Atacadão, Arasuper, Socibra, Brasil Digital, Bemol, Grupo Nova Era, Distribuidora Coimbra, Ademicon, Ollá Telecom, Fogás, Americanas, Assaí Atacadista, Amaggi, DisDal, MG Supermercado, Premises For Man, Descarte Correto, Renata Moraes, Só Cópias, Eficiência Negócios, São Mateus, Instituto Chance, Império Centro Automotivo, Zion Led, Porto Medicina, Master Cell, Andrea Lima Nutrição, Sapatinho de Luxo, Grupo Moderna e Silva, Ronsy Serviços, Kings Sneakers, (re) energisa, EAPE, Rondônia Serviços Terceirizados, Ifome Açaí, Natura Avon, Unifica Fibra, Mariano Auto Peças, Porto Aço, Japurá Pneus, J.F de Oliveira Navegação, Dulci Modas, Rondo Inox, Reserva, 3P Brasil, Federal Burger, Brasil Distribuidora, Cartão de Todos, AcreTec, Nova Roma, Brasil Show, Dpascoal, Nárnia Club, Strike 364, Pitt Bull Lanchonete, Outback Steakhouse, Comepi, Bahrem.

APOIO

Instituto Impactar, Aecon, Ceteps, TRT-14ª Região, Ping, Singaro, Vox2You, Unama, Abad, Acrecid Banco do Povo, FebraCis, Arcade XP, Tribunal Regional Eleitoral, Fecomércio, Faculdade Católica, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Cruzeiro do Sul Virtual, Sedec Governo RO, Jucer, Idep Governo RO, Junta de Serviço Militar, Governo Federal, Ciee, EleRo, Proampe, CDL, Tudo Aqui, Sebrae, OAB Rondônia, Sicoob, Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Federal de Rondônia, ComCard, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

Texto:Jhon Silva
Fotos:José Carlos/ Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

