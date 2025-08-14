Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Cidades Porto Velho - RO

Prazo para Declaração de Imposto Territorial Rural vai até 30 de setembro

Proprietários rurais podem realizar declaração pelo site da Receita Federal

14/08/2025 11h01
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), alerta aos proprietários rurais no município que o período para entregar a Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) de 2025 já começou. As declarações podem ser feitas digitalmente e devem ser enviadas até o dia 30 de setembro, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.273/2025.

O ITR é um tributo federal que incide sobre propriedades rurais em todo o país. Por meio de convênio com a Receita Federal, os municípios podem fiscalizar e cobrar o imposto. O objetivo principal é desestimular a manutenção de grandes áreas improdutivas, sem deixar de tributar grandes propriedades e ao mesmo tempo proteger pequenas propriedades — que, no caso da Amazônia Ocidental, têm imunidade tributária para áreas de até 100 hectares, desde que atendam aos requisitos previstos em lei.

Segundo o secretário-executivo da Receita Municipal, auditor Ari Carvalho, unidades rurais de até 100 hectares, consideradas glebas familiares e que cumpram as condições legais, estão dispensadas de apresentar a declaração.

“A declaração é anual feita de forma semelhante à declaração anual do Imposto de Renda (IR), com a disponibilização pela Receita Federal de um programa que pode ser baixado no site da Receita Federal, mas neste ano tem uma excelente novidade: o serviço digital "Minhas Declarações do ITR" (acessível por computador, celular ou tablet, no Portal de Serviços da Receita), que está disponível desde o dia 8 de agosto. De modo geral, os contribuintes procuram os escritórios de contabilidade para o preenchimento e o envio da Declaração para a regularização junto à Receita”, explica o secretário-executivo.

Neste ano, além do programa tradicional disponível no site da Receita Federal, os contribuintes contam com a novidade do serviço digital "Minhas Declarações do ITR", acessível por computador, celular ou tablet no Portal de Serviços da Receita Federal.

É importante ressaltar que o não envio da declaração sujeita o imóvel a multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, acréscimos legais e inclusão na malha fina da Receita.

Desde 2020, Porto Velho mantém convênio com a Receita Federal e informa anualmente os Valores da Terra Nua (VTN), por aptidão agrícola, que devem ser utilizados na declaração. Para o exercício de 2025, os valores por hectare são:

AnoLavoura aptidão BoaLavoura aptidão RegulaLavoura aptidão RestritaPastagem PlantadaSilvicultura ou Pastagem NaturalPreservação da Fauna ou Flora
2025R$. 15.486,56R$. 12.389,24

R$. 12.141,63

R$. 9.756,67

R$. 7.309,64

R$. 5.621,62

“É preciso observar os valores publicados no site da Receita, para que não incorra em declaração com erro. Se o contribuinte declarar valores, por hectare, subavaliados ou prestar informações inexatas ou incorretas, contrariando os que estão expressos na citada publicação, ele fica sujeito a cair na ‘malha fina’ e passivo de fiscalização para lançamento do imposto complementar a ser cobrado, acrescido de multas e demais encargos legais”, conclui o secretário-executivo.

A declaração do ITR 2025 pode ser feita atrás do site da Receita Federal ou pelo link.

Texto:Emily Costa
Foto:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Porto Velho abre seleção para Formadores Municipais do PRO-LEEI 2025
Porto Velho - RO Prefeitura assina ordem de serviço para reconstrução da Praça Bola Sete
Porto Velho - RO Parceria entre Prefeitura e empresas garante vagas e oportunidades para todos os públicos
Porto Velho - RO Defesa Civil Municipal monitora nível do rio Madeira e pontos de desbarrancamentos para evitar acidentes
Porto Velho - RO Prefeitura lança campanha “Carinho não é Segredo” contra violência infantil
Porto Velho - RO Feirão do Emprego e Empreendedorismo abriu portas para jovens realizarem o sonho do primeiro emprego com carteira assinada
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias