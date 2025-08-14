Quinta, 14 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Defesa Civil Municipal monitora nível do rio Madeira e pontos de desbarrancamentos para evitar acidentes

Por causa da estiagem, houve redução de mais de 12 metros no volume de água

14/08/2025 10h31
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Em apenas cinco meses (de abril a agosto deste ano), o nível do rio Madeira baixou de 16,80 metros, próximo da cota de transbordamento que é de 17 metros, para apenas 4,52 metros na quarta-feira (13). A queda de volume se dá por conta do período de forte estiagem na região Norte. Isso significa uma redução de 12,28 metros no nível de água.

Com foco na segurança do transporte fluvial e das pessoas, especialmente das famílias que moram nas regiões ribeirinhas, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC), realiza constantes monitoramentos, apesar do nível do Madeira ser considerado normal para esta época do ano.

“Em maio, houve uma diminuição acentuada do nível do rio, com uma redução de 5 metros. Em junho, o nível estabilizou aproximadamente entre 10 e 11 metros. Já em julho, houve uma nova redução de 6 metros. Atualmente, o nível tem se mantido estável, oscilando entre 4,5 e 5 metros nas últimas duas semanas. Essa estabilidade é atribuída às chuvas na bacia do rio Beni”, explicou Marcos Berti, titular da Defesa Civil Municipal.

Defesa Civil Municipal segue com o trabalho de monitoramento das áreas de risco nas margens do rio
Defesa Civil Municipal segue com o trabalho de monitoramento das áreas de risco nas margens do rio
A expectativa é que, a partir de setembro próximo (como já é de praxe), o nível do rio diminua para menos de 4 metros, que é a cota de alerta para a navegação. Entretanto, como ainda está acima dos 4 metros, indica normalidade e permite a navegação sem restrições, pelo menos por enquanto.

DESBARRANCAMENTO

Além de acompanhar diariamente a situação do volume de água do Madeira, a Defesa Civil Municipal segue com o trabalho de monitoramento das áreas de risco nas margens do rio, onde há perigo de desbarrancamento por causa da quantidade de sedimento.

“Esse fenômeno acontece porque, durante as cheias, o rio deposita grande quantidade de sedimentos nas margens, e com a redução do nível das águas, o lençol freático diminui rapidamente e provoca desbarrancamentos em diversos pontos do rio Madeira”, afirmou Marcos Berti.

Esse fenômeno, conhecido como "terras caídas", é natural e característico do rio Madeira. A Defesa Civil Municipal está sinalizando as áreas de risco de desbarrancamento para prevenir acidentes, concentrando esforços nesse monitoramento.

Texto:Augusto Soares
Foto:SMDC

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
