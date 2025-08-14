Quinta, 14 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura lança campanha “Carinho não é Segredo” contra violência infantil

O “Semáforo do Toque” será apresentado às crianças

14/08/2025 09h32
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
A luta por um mundo mais seguro para as crianças é o foco da campanha “Carinho não é Segredo”, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, sob a articulação da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que, por meio de uma série de ações, alerta sobre o mal da violação sexual contra crianças, instruindo sobre toques inadequados e formas de evitar esses crimes.

Para a coordenadora de Políticas para Mulheres, Anne Cleyanne, grande parte desses atos de violência sexual acontece contra meninas dentro de casa, que, em sua maioria, vivem em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica.

“Trazer esses temas à luz e alertar os pais e as crianças sobre os toques indevidos de um adulto é um caminho que ajuda a reduzir esse lamentável índice de violência sexual em nossa cidade. Estamos empenhadas em levar esse trabalho ao máximo de pessoas para mostrar que é possível garantir a dignidade das nossas crianças”, destacou Anne Cleyanne.

Entre as ações que serão promovidas nesse programa estão a confecção de cartazes e outros conteúdos, impressos e on-line, que apresentarão o “Semáforo do Toque”, deixando bem claro o que pode ser uma violência sexual disfarçada de carinho em uma criança.

Uma campanha virtual também será promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).

Texto:João Paulo Prudêncio
Foto:Leandro Morais/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
