Feirão do Emprego e Empreendedorismo abriu portas para jovens realizarem o sonho do primeiro emprego com carteira assinada

José Cauê Rabelo, 18 anos, jovem morador do bairro Esperança da Comunidade, na periferia da capital de Rondônia, está prestes a realizar o sonho de conseguir o primeiro emprego com carteira assinada. Com o coração cheio de esperança, ele, assim como dezenas de outros jovens, compareceu ao 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo realizado na segunda-feira (11) pela Prefeitura de Porto Velho e saiu de lá bem animado.

“Eu estava com muita esperança no meu coração, aí surgiu essa vaga. Agora a gente vai ter que agarrar. Que bom que deu tudo certo para mim. Fiz meu cadastro e recebi encaminhamento para uma entrevista. Ainda não sei qual trabalho vou fazer, mas quero crescer na empresa”, disse estampando um sorriso.

José se cadastrou no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), uma entidade sem fins lucrativos voltada para a inserção e capacitação de jovens. A partir de 14 anos, os jovens são inseridos em programas de aprendizagem e, a partir de 16 anos, no programa de estágio nas empresas parceiras do projeto.

O supervisor estadual do CIEE Rondônia, Michel Moreira, não mencionou quantitativo, mas disse que a entidade cadastrou diversos jovens, tanto no programa de capacitação de mão de obra (em cursos gratuitos) quanto para triagem e acesso ao mercado de trabalho. Ele acredita que cerca de 100 candidatos foram encaminhados para vagas de trabalho somente durante o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo.

Supervisor estadual do CIEE Rondônia, Michel Moreira

Apesar de não ter sido contemplado ao menos com uma vaga de estágio, Christian Juan de Oliveira, o acadêmico do 2º período de Ciência da Computação, ficou feliz por ter se cadastrado e recebido orientações. Ele acredita que logo a sua chance vai chegar para colocar em prática o que já aprendeu na área de TI.

“Não saio daqui com encaminhamento hoje, mas eu já fiz o cadastro, recebi orientações e agora vou acompanhar até surgir uma vaga, porque para minha área aqui em Porto Velho é muito difícil, mas estamos tentando e acredito que vou conseguir”, disse.

Michel Moreira informou que entre as principais vagas disponíveis, algumas eram para estagiários a partir de 16 anos, no setor administrativo. “Mas temos empresas parcerias com uma política de contratar aprendizes maiores de idade, de 18 a 22 anos. Especialmente hoje as vagas estão abertas”, completou.

O supervisor disse ainda que no programa de estágio eles cadastraram estudantes de Administração, Contabilidade, Recursos Humanos e Pedagogia. “Estamos felizes pela quantidade de jovens que compareceram à procura de emprego e de qualificação profissional”, finalizou.

INICIATIVA

A iniciativa foi da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e do Sine Municipal, em parceria com instituições de formação profissional e empresas privadas de diversos segmentos. O evento aconteceu no Ginásio Cláudio Coutinho, das 8h às 17h.

