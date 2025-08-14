Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Cidades Porto Velho - RO

Feirão do Emprego e Empreendedorismo abriu portas para jovens realizarem o sonho do primeiro emprego com carteira assinada

De olho no mercado de trabalho, muitos jovens também se cadastraram em cursos gratuitos de capacitação profissional

14/08/2025 08h18
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

José Cauê Rabelo, 18 anos, jovem morador do bairro Esperança da Comunidade, na periferia da capital de Rondônia, está prestes a realizar o sonho de conseguir o primeiro emprego com carteira assinada. Com o coração cheio de esperança, ele, assim como dezenas de outros jovens, compareceu ao 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo realizado na segunda-feira (11) pela Prefeitura de Porto Velho e saiu de lá bem animado.

“Eu estava com muita esperança no meu coração, aí surgiu essa vaga. Agora a gente vai ter que agarrar. Que bom que deu tudo certo para mim. Fiz meu cadastro e recebi encaminhamento para uma entrevista. Ainda não sei qual trabalho vou fazer, mas quero crescer na empresa”, disse estampando um sorriso.

José se cadastrou no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), uma entidade sem fins lucrativos voltada para a inserção e capacitação de jovens. A partir de 14 anos, os jovens são inseridos em programas de aprendizagem e, a partir de 16 anos, no programa de estágio nas empresas parceiras do projeto.

O supervisor estadual do CIEE Rondônia, Michel Moreira, não mencionou quantitativo, mas disse que a entidade cadastrou diversos jovens, tanto no programa de capacitação de mão de obra (em cursos gratuitos) quanto para triagem e acesso ao mercado de trabalho. Ele acredita que cerca de 100 candidatos foram encaminhados para vagas de trabalho somente durante o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo.

Supervisor estadual do CIEE Rondônia, Michel Moreira
Supervisor estadual do CIEE Rondônia, Michel Moreira

Apesar de não ter sido contemplado ao menos com uma vaga de estágio, Christian Juan de Oliveira, o acadêmico do 2º período de Ciência da Computação, ficou feliz por ter se cadastrado e recebido orientações. Ele acredita que logo a sua chance vai chegar para colocar em prática o que já aprendeu na área de TI.

“Não saio daqui com encaminhamento hoje, mas eu já fiz o cadastro, recebi orientações e agora vou acompanhar até surgir uma vaga, porque para minha área aqui em Porto Velho é muito difícil, mas estamos tentando e acredito que vou conseguir”, disse.

Michel Moreira informou que entre as principais vagas disponíveis, algumas eram para estagiários a partir de 16 anos, no setor administrativo. “Mas temos empresas parcerias com uma política de contratar aprendizes maiores de idade, de 18 a 22 anos. Especialmente hoje as vagas estão abertas”, completou.

O supervisor disse ainda que no programa de estágio eles cadastraram estudantes de Administração, Contabilidade, Recursos Humanos e Pedagogia. “Estamos felizes pela quantidade de jovens que compareceram à procura de emprego e de qualificação profissional”, finalizou.

INICIATIVA

A iniciativa foi da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e do Sine Municipal, em parceria com instituições de formação profissional e empresas privadas de diversos segmentos. O evento aconteceu no Ginásio Cláudio Coutinho, das 8h às 17h.

Texto:Augusto Soares
Foto:José Carlos/ Augusto Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Porto Velho abre seleção para Formadores Municipais do PRO-LEEI 2025
Porto Velho - RO Prefeitura assina ordem de serviço para reconstrução da Praça Bola Sete
Porto Velho - RO Parceria entre Prefeitura e empresas garante vagas e oportunidades para todos os públicos
Porto Velho - RO Prazo para Declaração de Imposto Territorial Rural vai até 30 de setembro
Porto Velho - RO Defesa Civil Municipal monitora nível do rio Madeira e pontos de desbarrancamentos para evitar acidentes
Porto Velho - RO Prefeitura lança campanha “Carinho não é Segredo” contra violência infantil
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias