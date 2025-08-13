Som na Leste abre vagas para dança criativa, canto coral, teatro e instrumentos

O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Som na Leste está oferecendo vagas para diversos cursos nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). São duas modalidades: Curso Regular, com duração de dois anos (quatro semestres), e Projeto Musical, com duração de quatro meses.

O Curso Regular é sequencial e o aluno mantém vínculo a cada semestre até concluir a grade curricular, composta por quatro módulos (um por semestre). Já o Projeto Musical é um curso livre, com noções básicas da área escolhida.

Podem se inscrever alunos da rede municipal, estadual, particular e a comunidade em geral, com idade a partir de seis anos. As inscrições devem ser feitas na sede da CMACE Som na Leste, localizada na avenida Mamoré, nº 4263.

Projeto Musical começa no dia 18 de agosto As matrículas acontecem entre os dias 11 e 15 de agosto. O Curso Regular inicia imediatamente após a matrícula, e o Projeto Musical começa no dia 18 de agosto.

Vagas disponíveis

Curso Regular

Manhã

-Musicalização Infantil I (8 e 9 anos) – 4 vagas

-Dança Criativa – Infantil (9 a 11 anos) – 16 vagas

-Dança Criativa – Juvenil (12 a 16 anos) – 12 vagas

Tarde

-Canto Coral – Infantil (7 a 11 anos) – 30 vagas

-Canto Coral – Juvenil (12 a 16 anos) – 17 vagas

-Teatro – Juvenil (12 a 16 anos) – 10 vagas

-Dança Criativa – Infantil (6 a 9 anos) – 7 vagas

-Dança Criativa – Juvenil (10 a 16 anos) – 11 vagas

Noite

-Canto Coral – Adulto – 30 vagas

-Teatro – Adulto – 25 vagas

-Dança Ritmos – Adulto – 40 vagas

-Teoria Musical I – Adulto – 60 vagas

Projeto Musical (4 meses)

Manhã

-Piano (11 a 16 anos) – 6 vagas (grupo de 3 alunos)

-Sax (11 a 16 anos) – 7 vagas (individual)

-Teclado (11 a 16 anos) – 8 vagas (individual)

-Guitarra (11 a 16 anos) – 5 vagas (individual)

-Flauta Transversal (11 a 16 anos) – 6 vagas (individual)

-Violão (11 a 16 anos) – 7 vagas (grupo de 3 alunos)

Tarde

-Violão (12 a 16 anos) – 5 vagas (grupo de 5 alunos)

-Guitarra (12 a 16 anos) – 5 vagas (grupo de 5 alunos)

-Piano (13 a 16 anos) – 15 vagas (grupo de 15 alunos)

-Trombone (12 a 16 anos) – 4 vagas (dupla)

Noite

-Bateria – Iniciação Adulto – 15 vagas (grupo de 5 alunos)

-Musicalização – Idoso – 15 vagas (grupo de 15 alunos)

-Piano Adulto – 2 vagas (individual)

-Trombone – Adulto – 6 vagas (dupla)

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)