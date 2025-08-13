Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaVereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta FlorestaEducaçãoMEC planeja que COP 30 tenha dia dedicado à educação ambientalCâmara dos DeputadosComissão aprova renegociação de débitos federais de pequeno empreendedor do setor de eventosGeralEntenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na BaixadaSenado FederalCAS aprova Wadih Damous para presidir ANS; decisão vai a Plenário
Cidades Porto Velho - RO

Som na Leste abre vagas para dança criativa, canto coral, teatro e instrumentos

Piano, bateria, sax e trompete estão entre os cursos ofertados

13/08/2025 14h11
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Som na Leste está oferecendo vagas para diversos cursos nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). São duas modalidades: Curso Regular, com duração de dois anos (quatro semestres), e Projeto Musical, com duração de quatro meses.

O Curso Regular é sequencial e o aluno mantém vínculo a cada semestre até concluir a grade curricular, composta por quatro módulos (um por semestre). Já o Projeto Musical é um curso livre, com noções básicas da área escolhida.

Podem se inscrever alunos da rede municipal, estadual, particular e a comunidade em geral, com idade a partir de seis anos. As inscrições devem ser feitas na sede da CMACE Som na Leste, localizada na avenida Mamoré, nº 4263.

Projeto Musical começa no dia 18 de agosto
Projeto Musical começa no dia 18 de agosto
As matrículas acontecem entre os dias 11 e 15 de agosto. O Curso Regular inicia imediatamente após a matrícula, e o Projeto Musical começa no dia 18 de agosto.

Vagas disponíveis

Curso Regular

Manhã
-Musicalização Infantil I (8 e 9 anos) – 4 vagas
-Dança Criativa – Infantil (9 a 11 anos) – 16 vagas
-Dança Criativa – Juvenil (12 a 16 anos) – 12 vagas

Tarde
-Canto Coral – Infantil (7 a 11 anos) – 30 vagas
-Canto Coral – Juvenil (12 a 16 anos) – 17 vagas
-Teatro – Juvenil (12 a 16 anos) – 10 vagas
-Dança Criativa – Infantil (6 a 9 anos) – 7 vagas
-Dança Criativa – Juvenil (10 a 16 anos) – 11 vagas

Noite
-Canto Coral – Adulto – 30 vagas
-Teatro – Adulto – 25 vagas
-Dança Ritmos – Adulto – 40 vagas
-Teoria Musical I – Adulto – 60 vagas

Projeto Musical (4 meses)

Manhã
-Piano (11 a 16 anos) – 6 vagas (grupo de 3 alunos)
-Sax (11 a 16 anos) – 7 vagas (individual)
-Teclado (11 a 16 anos) – 8 vagas (individual)
-Guitarra (11 a 16 anos) – 5 vagas (individual)
-Flauta Transversal (11 a 16 anos) – 6 vagas (individual)
-Violão (11 a 16 anos) – 7 vagas (grupo de 3 alunos)

Tarde
-Violão (12 a 16 anos) – 5 vagas (grupo de 5 alunos)
-Guitarra (12 a 16 anos) – 5 vagas (grupo de 5 alunos)
-Piano (13 a 16 anos) – 15 vagas (grupo de 15 alunos)
-Trombone (12 a 16 anos) – 4 vagas (dupla)

Noite
-Bateria – Iniciação Adulto – 15 vagas (grupo de 5 alunos)
-Musicalização – Idoso – 15 vagas (grupo de 15 alunos)
-Piano Adulto – 2 vagas (individual)
-Trombone – Adulto – 6 vagas (dupla)

Texto:João Paulo Prudêncio
Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Prefeitura de Porto Velho celebra parceria com o Governo do Estado durante entrega de praça
Porto Velho - RO Prefeitura abre vagas para cursos de iniciação musical e ballet
Porto Velho - RO Semtel promove capacitação para atendimento nos passeios de barco do rio Madeira
Porto Velho - RO Parque Natural Raimundo Paraguaçu receberá meliponários voltados à educação ambiental e capacitação técnica
Porto Velho - RO Porto Velho participa de oficina para definir ações prioritárias da Faixa de Fronteira em Rondônia
Porto Velho - RO Inscrições abertas para o segundo semestre do Programa Qualidade de Vida
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias