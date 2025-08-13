Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura de Porto Velho celebra parceria com o Governo do Estado durante entrega de praça

Prefeito Léo Moraes destacou a importância do trabalho integrado

13/08/2025 13h45
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Ressaltando a importância do trabalho conjunto entre os poderes para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Porto Velho, o prefeito Léo Moraes participou, na tarde a última terça-feira (12), da solenidade de entrega da obra de revitalização da praça localizada no distrito de Vista Alegre do Abunã.

Com recursos disponibilizados pelo Governo do Estado, a revitalização custou R$ 1.985.841,26 e promete trazer uma nova dinâmica à vida da comunidade local, que agora contará com um espaço público de qualidade, pronto para servir como ponto de convivência social.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, ele tem dialogado bastante com o governador Marcos Rocha, e a expectativa é que esse alinhamento resulte em grandes entregas para a população porto-velhense.

Após a entrega da obra, foi realizado atividades culturais para a comunidade presente na solenidade
Após a entrega da obra, foi realizado atividades culturais para a comunidade presente na solenidade
O prefeito também destacou o apoio concedido pela bancada parlamentar do Estado à Prefeitura, viabilizando a entrega de resultados concretos à sociedade.

“Gostaria de parabenizar o governador Marcos Rocha, que vem se dedicando a apoiar os locais mais distantes das áreas urbanas. Temos discutido para avançar cada vez mais e não tenho dúvidas de que vamos realizar grandes entregas. Contem com essa dedicação e com essa parceria do Governo do Estado, da Prefeitura e dos deputados, para que possamos melhorar a qualidade de vida dessa gente trabalhadora, que tanto serve de inspiração para todos nós”, destacou Léo Moraes.

Após a entrega da obra, foi realizado um mutirão de atendimentos com emissão de documentos, consultas médicas e atividades esportivas e culturais para a comunidade presente na solenidade.

Texto:João Paulo Prudêncio
Foto:Eduardo Freitas

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Som na Leste abre vagas para dança criativa, canto coral, teatro e instrumentos
Porto Velho - RO Prefeitura abre vagas para cursos de iniciação musical e ballet
Porto Velho - RO Semtel promove capacitação para atendimento nos passeios de barco do rio Madeira
Porto Velho - RO Parque Natural Raimundo Paraguaçu receberá meliponários voltados à educação ambiental e capacitação técnica
Porto Velho - RO Porto Velho participa de oficina para definir ações prioritárias da Faixa de Fronteira em Rondônia
Porto Velho - RO Inscrições abertas para o segundo semestre do Programa Qualidade de Vida
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias