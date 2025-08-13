Prefeitura de Porto Velho celebra parceria com o Governo do Estado durante entrega de praça

Ressaltando a importância do trabalho conjunto entre os poderes para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Porto Velho, o prefeito Léo Moraes participou, na tarde a última terça-feira (12), da solenidade de entrega da obra de revitalização da praça localizada no distrito de Vista Alegre do Abunã.

Com recursos disponibilizados pelo Governo do Estado, a revitalização custou R$ 1.985.841,26 e promete trazer uma nova dinâmica à vida da comunidade local, que agora contará com um espaço público de qualidade, pronto para servir como ponto de convivência social.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, ele tem dialogado bastante com o governador Marcos Rocha, e a expectativa é que esse alinhamento resulte em grandes entregas para a população porto-velhense.

Após a entrega da obra, foi realizado atividades culturais para a comunidade presente na solenidade O prefeito também destacou o apoio concedido pela bancada parlamentar do Estado à Prefeitura, viabilizando a entrega de resultados concretos à sociedade.

“Gostaria de parabenizar o governador Marcos Rocha, que vem se dedicando a apoiar os locais mais distantes das áreas urbanas. Temos discutido para avançar cada vez mais e não tenho dúvidas de que vamos realizar grandes entregas. Contem com essa dedicação e com essa parceria do Governo do Estado, da Prefeitura e dos deputados, para que possamos melhorar a qualidade de vida dessa gente trabalhadora, que tanto serve de inspiração para todos nós”, destacou Léo Moraes.

Após a entrega da obra, foi realizado um mutirão de atendimentos com emissão de documentos, consultas médicas e atividades esportivas e culturais para a comunidade presente na solenidade.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Eduardo Freitas

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)