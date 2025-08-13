Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura abre vagas para cursos de iniciação musical e ballet

Os cursos são para idades a partir dos cinco anos

13/08/2025 13h20
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Estão abertas as inscrições para as vagas de ampla concorrência, destinadas a estudantes da rede municipal e estadual e à comunidade em geral que desejam ingressar no mundo da música e de suas teorias, por meio das aulas ministradas no Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Jorge Andrade, localizado na região central da capital rondoniense.

As vagas para os estudantes são específicas para os períodos matutino e vespertino, com cursos de musicalização para crianças a partir de cinco anos de idade, além de ballet a partir dos 9 anos.

Já para a comunidade em geral, estão disponíveis cursos de técnica vocal, por meio de coral, e de instrumentos musicais como flauta e teclado. As inscrições serão realizadas diretamente no site da Jorge Andrade, entre os dias 13 e 14 de agosto.

Para os selecionados, as matrículas acontecem entre os dias 14 e 15 de agosto, diretamente no Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade, localizado na rua Júlio de Castilho, nº 1100 B, bairro Olaria.

Inscrições serão realizadas diretamente no site da Jorge Andrade
Inscrições serão realizadas diretamente no site da Jorge Andrade

É importante ressaltar que, para a matrícula, o cidadão deve levar duas fotos 3x4, cópia dos documentos pessoais, cópia dos documentos dos pais ou responsáveis, cópia do comprovante de residência e declaração de vínculo escolar (no caso de estudantes de 5 a 17 anos).

Confira os cursos e vagas disponíveis:

Turno da manhã:
-Musicalização Infantil (5 anos) = 6 vagas
-Musicalização Infantil (6 anos) = 8 vagas
-Musicalização Infantil (8 a 10 anos) = 11 vagas
-Ballet (9 a 10 anos) = 9 vagas

Turno da tarde:
-Musicalização Infantil (5 anos) = 6 vagas
-Musicalização Infantil (6 anos) = 8 vagas
-Musicalização Infantil (8 a 10 anos) = 1 vaga
-Projeto de Guitarra (12 a 15 anos) = 20 vagas
-Ballet (8 a 10 anos) = 6 vagas

Turno da noite:
-Musicalização Adultos (a partir de 17 anos) = 24 vagas
-Harmonia e Percepção para instrumentistas e vocal com experiência = 20 vagas
-Canto Coral com experiência:
-Sopranos = 5 vagas
-Contraltos = 5 vagas
-Tenores = 5 vagas
-Baixo = 5 vagas
-Banda Musical = 20 vagas
-Projeto de Teclado (a partir de 17 anos) = 25 vagas
-Projeto de Flauta Transversal (a partir de 17 anos) = 15 vagas
-Projeto de Contrabaixo (a partir de 17 anos) = 30 vagas.

Texto:João Paulo Prudêncio
Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Som na Leste abre vagas para dança criativa, canto coral, teatro e instrumentos
Porto Velho - RO Prefeitura de Porto Velho celebra parceria com o Governo do Estado durante entrega de praça
Porto Velho - RO Semtel promove capacitação para atendimento nos passeios de barco do rio Madeira
Porto Velho - RO Parque Natural Raimundo Paraguaçu receberá meliponários voltados à educação ambiental e capacitação técnica
Porto Velho - RO Porto Velho participa de oficina para definir ações prioritárias da Faixa de Fronteira em Rondônia
Porto Velho - RO Inscrições abertas para o segundo semestre do Programa Qualidade de Vida
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias