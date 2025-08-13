Quarta, 13 de Agosto de 2025
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Cidades Porto Velho - RO

Semtel promove capacitação para atendimento nos passeios de barco do rio Madeira

Projeto quer valorizar o passeio de barco e o trabalho dos barqueiros, com qualificação do atendimento, segurança e hospitalidade

13/08/2025 12h47
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) realiza o projeto “Passeio Beradeiro - Navegando pelas Origens” e, nesta semana, acontece a capacitação para os barqueiros que atuam nos passeios de barcos turísticos no rio Madeira, em parceria com o Sebrae Rondônia e a Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Comandante e proprietário de embarcação de turismo, Eider Pereira de Moraes
Comandante e proprietário de embarcação de turismo, Eider Pereira de Moraes

O projeto tem por objetivo valorizar o passeio de barco e o trabalho dos barqueiros, por meio da qualificação do atendimento, segurança e hospitalidade, bem como atrações culturais regionais, degustações gastronômicas e audioguia bilíngue. A Semtel está caminhando junto com os empreendedores das embarcações para promover uma experiência beradeira, através de um turismo sustentável, inclusivo e conectado com raízes locais.

Cerca de 20 barqueiros e familiares que trabalham nos passeios estão realizando o curso, que ocorre até esta quinta-feira (14), dentro do barco, e descrevem o curso como uma ação inovadora.

“É a primeira vez que acontece no nosso barco, eu estou muito entusiasmado e sonhando forte. Para nós isso é uma inovação, nova direção, novos sonhos no nosso trabalho, a gente está, com certeza, motivado pra isso”, disse o comandante e proprietário de embarcação de turismo, Eider Pereira de Moraes.

Para Nailsa da Silva Neves o curso amplia sua visão de atendimento
Para Nailsa da Silva Neves o curso amplia sua visão de atendimento

Para Nailsa da Silva Neves o curso amplia sua visão de atendimento. “Eu estou gostando do curso, era o que a gente estava esperando realmente. Às vezes a gente pensa que sabe e não sabe, então está aprimorando os nossos conhecimentos, já aprendi muito hoje nessa parte inicial do curso. O curso traz outras visões, mais amplas, conhecimento de como tratar o cliente, mesmo a gente já achando que sabe tratar o cliente, a gente está vendo coisas novas. Eu gosto muito de pesquisar sobre atrativos e decorações, sempre inovando, e isso pra nós é uma inovação”, disse Nailsa, proprietária de embarcação de turismo.

“A Semtel está aqui hoje em mais uma etapa do projeto ‘Navegando pelas origens’, junto aos barcos de turismo aqui da cidade, e em parceria com o Sebrae, estamos oferecendo um workshop de capacitação para transformar essa experiência do passeio de barco em uma verdadeira experiência ribeirinha”, ressaltou Felipe Dionízio, diretor do Departamento de Fomento ao Turismo.

Felipe Dionízio, diretor do Departamento de Fomento ao Turismo
Felipe Dionízio, diretor do Departamento de Fomento ao Turismo

O conteúdo da capacitação abrange Receptividade e Hospitalidade no Atendimento, bem como Marketing e Mídias Sociais para o Turismo, ministrados pela Unir. Já o Sebrae aborda a Precificação de Serviços, Empreendedorismo e Gestão de Negócios Turísticos.

GERAÇÃO DE RENDA

A geração de renda e valorização da economia criativa ribeirinha é um resultado esperado a partir do curso, como ressalta Evellin Peixoto, analista do Sebrae.

“O Sebrae, em parceria com a Semtel, está fornecendo a capacitação dos barqueiros, promovendo o desenvolvimento empresarial. A capacitação visa melhorar o atendimento dos barqueiros, adicionando um conhecimento de empreendedorismo ao conhecimento tradicional que eles já tem”.

Evellin Peixoto, analista do Sebrae
Evellin Peixoto, analista do Sebrae

O Secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, sinaliza que o diálogo com instituições federais, estaduais e privadas é positivo para o desenvolvimento do turismo, como o oferecimento da capacitação junto à Unir e Sebrae.

“Nesse curso, a gente está fazendo uma padronização em tempo de duração, uniformização, atendimento, afinal a gente está preparando Porto Velho para receber turistas estrangeiros. Como disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ‘Porto Velho está fugindo do óbvio, é o destino inesperado’. Então quando eles (turistas estrangeiros) vierem, a gente tem que estar pronto”.

O passeio de barco é um diferencial no turismo da capital e a capacitação busca deixar impressões ainda melhores nos visitantes.

Texto:Isabella Leite
Foto:Semtel

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
