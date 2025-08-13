Porto Velho participa de oficina para definir ações prioritárias da Faixa de Fronteira em Rondônia

O município de Guajará-Mirim sediou uma oficina que reuniu representantes de diversos municípios de Rondônia que integram a Faixa de Fronteira. O objetivo do encontro, que aconteceu na última segunda-feira (11), foi identificar ações prioritárias para compor a lista de projetos do Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (PDIFF), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e financiado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) participou ativamente no eixo de fomento às atividades produtivas sustentáveis e inclusão social, apresentando propostas voltadas à valorização da cadeia produtiva da bioeconomia, com foco nos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Outros eixos também foram debatidos nos grupos de trabalho, que servirão de base para a Prefeitura de Porto Velho alinhar suas ações com ministérios e órgãos parceiros.

Para o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a presença em eventos como este é estratégica. “A troca de experiências e o levantamento de informações tão relevantes sobre os municípios da faixa de fronteira fortalecem nosso planejamento local, ao mesmo tempo em que nos permitem pensar de forma regional e estratégica, aumentando as possibilidades de captação de recursos financeiros para implementar projetos que realmente atendam às demandas da nossa população”, destacou.

O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes de órgãos públicos, sociedade civil e instituições parceiras, reforçando o compromisso com o desenvolvimento integrado e sustentável da região de fronteira.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)