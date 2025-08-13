Quarta, 13 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Inscrições abertas para o segundo semestre do Programa Qualidade de Vida

Incentivo à prática esportiva é oferecido gratuitamente à população em cinco polos

13/08/2025 11h45
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) está com inscrições abertas para o Programa Qualidade de Vida, que abrange os projetos Sempre em Movimento e Viva Mais. O incentivo à prática esportiva é oferecido gratuitamente à população em cinco polos espalhados pela capital, promovendo saúde por meio de atividade física orientada a população, prevenindo doenças, sedentarismo e, ainda, gerando o convívio social nos bairros.

Sendo um dos projetos dentro do Programa Qualidade de Vida, no Sempre em Movimento o munícipe pode escolher entre as modalidades: treinamento funcional, dança (Zumba, Ritmos, Dança do Ventre e outras), pilates, alongamento, mobilidade, caminhada e corrida, hidroginástica, jogos e muito mais.

A melhor idade tem um programa para chamar de seu, é o Viva Mais, pensado especialmente para os idosos, focado na melhoria da mobilidade, independência e bem-estar da população com mais de 60 anos.

As modalidades são sempre acompanhadas por profissionais de educação física
As modalidades são sempre acompanhadas por profissionais de educação física
As modalidades são: Hidroginástica, funcional adaptado, alongamento, dança, capoeira e mobilidade, sempre acompanhados por profissionais de educação física.

POLOS

A Semtel oferece os projetos em cinco polos, sendo eles:

Polo 1:Vila Olímpica Chiquilito Erse: av. Amazonas, 6363, Cuniã;
Polo 2:Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu): av. Jatuarana com rua Luiz Schulze, 5580, Cohab;
Polo 3:Praça CEU - rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek com extensão na Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho: av. Mamoré, Esperança da Comunidade;
Polo 4:Parque da Cidade - avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, atrás do Porto Velho Shopping;
Polo 5:Ginásio João Lima (Nacional).

INSCRIÇÕES

No ato da inscrição, o aluno vai selecionar o projeto desejado e o polo que melhor o atende. Inscrições on-line pelo formulário ou presenciais começou na terça-feira (12) conforme listado abaixo:

Na quarta-feira (13), o atendimento será na Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho das 8h às 11h e das 14h às 17h, e também no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu), no período da noite, das 18h30 às 19h30;

Na quinta-feira (14), as inscrições continuam na Vila Olímpica Chiquilito Erse durante todo o dia, das 8h às 11h, das 14h às 17h e das 18h30 às 19h30;

Sexta-feira (15), as inscrições acontecem somente pela manhã no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu).

Texto:Isabella Leite
Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

