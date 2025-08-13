Inscrições abertas para o segundo semestre do Programa Qualidade de Vida

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) está com inscrições abertas para o Programa Qualidade de Vida, que abrange os projetos Sempre em Movimento e Viva Mais. O incentivo à prática esportiva é oferecido gratuitamente à população em cinco polos espalhados pela capital, promovendo saúde por meio de atividade física orientada a população, prevenindo doenças, sedentarismo e, ainda, gerando o convívio social nos bairros.

Sendo um dos projetos dentro do Programa Qualidade de Vida, no Sempre em Movimento o munícipe pode escolher entre as modalidades: treinamento funcional, dança (Zumba, Ritmos, Dança do Ventre e outras), pilates, alongamento, mobilidade, caminhada e corrida, hidroginástica, jogos e muito mais.

A melhor idade tem um programa para chamar de seu, é o Viva Mais, pensado especialmente para os idosos, focado na melhoria da mobilidade, independência e bem-estar da população com mais de 60 anos.

As modalidades são sempre acompanhadas por profissionais de educação física As modalidades são: Hidroginástica, funcional adaptado, alongamento, dança, capoeira e mobilidade, sempre acompanhados por profissionais de educação física.

POLOS

A Semtel oferece os projetos em cinco polos, sendo eles:

Polo 1:Vila Olímpica Chiquilito Erse: av. Amazonas, 6363, Cuniã;

Polo 2:Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu): av. Jatuarana com rua Luiz Schulze, 5580, Cohab;

Polo 3:Praça CEU - rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek com extensão na Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho: av. Mamoré, Esperança da Comunidade;

Polo 4:Parque da Cidade - avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, atrás do Porto Velho Shopping;

Polo 5:Ginásio João Lima (Nacional).

INSCRIÇÕES

No ato da inscrição, o aluno vai selecionar o projeto desejado e o polo que melhor o atende. Inscrições on-line pelo formulário ou presenciais começou na terça-feira (12) conforme listado abaixo:

Na quarta-feira (13), o atendimento será na Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho das 8h às 11h e das 14h às 17h, e também no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu), no período da noite, das 18h30 às 19h30;

Na quinta-feira (14), as inscrições continuam na Vila Olímpica Chiquilito Erse durante todo o dia, das 8h às 11h, das 14h às 17h e das 18h30 às 19h30;

Sexta-feira (15), as inscrições acontecem somente pela manhã no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu).

Texto:Isabella Leite

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)