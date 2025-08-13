CMACE Laio oferece vagas remanescentes para cursos gratuitos de dança e música

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Laio, está com inscrições abertas para vagas remanescentes em diversos cursos gratuitos nas áreas de dança e música.

O prazo para inscrições on-line termina nesta quarta-feira, (13), e deve ser feito exclusivamente por meio do formulário disponível neste link.

Já a matrícula presencial será realizada nos dias 14 e 15 de agosto (quinta e sexta-feira), exclusivamente para candidatos que receberem o e-mail de confirmação.

Os horários de matrícula presencial são:

Manhã:8h às 11h

Tarde:14h às 17h

Noite:18h às 19h

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula, é obrigatório apresentar cópias e fotos exigidas. Sem a documentação completa, não será possível concluir o processo.

Para maiores de idade:

Cópia do CPF (do aluno)

Cópia do Cartão do SUS (do aluno)

Duas fotos 3x4 atuais (do aluno)

Cópia do comprovante de residência do mês atual

Cópia do RG e CPF do responsável legal (se houver)

Para menores de idade:

Cópia da certidão de nascimento ou RG (do aluno)

Cópia do CPF (do aluno)

Cópia do Cartão do SUS (do aluno)

Duas fotos 3x4 atuais (do aluno)

Cópia da declaração escolar (obrigatória para alunos do turno matutino e vespertino)

Cópia do comprovante de residência do mês atual

Cópia do RG e CPF do responsável legal

Vagas disponíveis

Ballet Infantil I (7-8 anos):manhã 22 / tarde 20

Ballet Infantil II (9-10 anos):manhã 7 / tarde 10

Musicalização Juvenil I (11-12 anos):manhã 40 / tarde 53

Musicalização Juvenil II (13-16 anos):manhã 40 / tarde 53

Musicalização Adulto (a partir de 17 anos):noite 43

Canto Coral (a partir de 17 anos):noite 10

Fanfarra Banda Musical (a partir de 17 anos):noite 60

Ballet Fitness:noite 13

Dança de Salão:noite 9

As turmas de Musicalização Infantil I e II não possuem vagas disponíveis. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de confirmação. Para se inscrever, clique aqui.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)