Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Cidades Porto Velho - RO

CMACE Laio oferece vagas remanescentes para cursos gratuitos de dança e música

Inscrições on-line terminam nesta quarta-feira (13) e matrícula presencial de acontece de 14 a 15 de agosto

13/08/2025 11h13
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Laio, está com inscrições abertas para vagas remanescentes em diversos cursos gratuitos nas áreas de dança e música.

O prazo para inscrições on-line termina nesta quarta-feira, (13), e deve ser feito exclusivamente por meio do formulário disponível neste link.

Já a matrícula presencial será realizada nos dias 14 e 15 de agosto (quinta e sexta-feira), exclusivamente para candidatos que receberem o e-mail de confirmação.

Os horários de matrícula presencial são:

Manhã:8h às 11h
Tarde:14h às 17h
Noite:18h às 19h

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula, é obrigatório apresentar cópias e fotos exigidas. Sem a documentação completa, não será possível concluir o processo.

Para maiores de idade:

Cópia do CPF (do aluno)
Cópia do Cartão do SUS (do aluno)
Duas fotos 3x4 atuais (do aluno)
Cópia do comprovante de residência do mês atual
Cópia do RG e CPF do responsável legal (se houver)
Para menores de idade:
Cópia da certidão de nascimento ou RG (do aluno)
Cópia do CPF (do aluno)
Cópia do Cartão do SUS (do aluno)
Duas fotos 3x4 atuais (do aluno)
Cópia da declaração escolar (obrigatória para alunos do turno matutino e vespertino)
Cópia do comprovante de residência do mês atual
Cópia do RG e CPF do responsável legal

Vagas disponíveis

Ballet Infantil I (7-8 anos):manhã 22 / tarde 20
Ballet Infantil II (9-10 anos):manhã 7 / tarde 10
Musicalização Juvenil I (11-12 anos):manhã 40 / tarde 53
Musicalização Juvenil II (13-16 anos):manhã 40 / tarde 53
Musicalização Adulto (a partir de 17 anos):noite 43
Canto Coral (a partir de 17 anos):noite 10
Fanfarra Banda Musical (a partir de 17 anos):noite 60
Ballet Fitness:noite 13
Dança de Salão:noite 9

As turmas de Musicalização Infantil I e II não possuem vagas disponíveis. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de confirmação. Para se inscrever, clique aqui.

Texto:Jhon Silva
Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Som na Leste abre vagas para dança criativa, canto coral, teatro e instrumentos
Porto Velho - RO Prefeitura de Porto Velho celebra parceria com o Governo do Estado durante entrega de praça
Porto Velho - RO Prefeitura abre vagas para cursos de iniciação musical e ballet
Porto Velho - RO Semtel promove capacitação para atendimento nos passeios de barco do rio Madeira
Porto Velho - RO Parque Natural Raimundo Paraguaçu receberá meliponários voltados à educação ambiental e capacitação técnica
Porto Velho - RO Porto Velho participa de oficina para definir ações prioritárias da Faixa de Fronteira em Rondônia
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias