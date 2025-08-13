Copa Madeirão entra na 4ª fase com jogos eletrizantes

>

Competição de futebol amador reúne talentos da várzea, torcidas apaixonadas e promove integração entre bairros e comunidades

A bola segue rolando com força total na Copa Madeirão de Futebol de Várzea, uma das maiores e mais tradicionais competições de futebol amador de Porto Velho. Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o torneio é um verdadeiro celeiro de talentos, valorizando o esporte comunitário e unindo diferentes bairros em torno da paixão pelo futebol.

A 4ª fase, válida pela 3ª rodada da fase de grupos, está movimentando os campos da capital com partidas intensas, torcidas vibrantes e lances que mostram o alto nível dos atletas da várzea. Os jogos desta etapa acontecem no Campo do 13 e no Campo do Esperança, reunindo jogadores, famílias e amigos.

Programação dos jogos:

13 de agosto –quarta-feira

19h30 –Vip FC x Rosas de Ouro (Campo do 13)

21h00 –São Sebastião FC x Embratel FC (Campo do 13)

19h30 –Pinheiro FC x K-10 SC (Campo do Esperança)

21h00 –Amigos do Garcia x CRP (Campo do Esperança) – Partida cancelada

14 de agosto –quinta-feira

19h30 –Real São Sebastião x Amigos do Maraka (Campo do 13)

21h00 –Garra Corinthiana x Unidos Barça (Campo do 13)

19h30 –ABC FC x Madeirão Disfruta (Campo do Esperança)

21h00 –Galácticos x Atlético Rondoniense (Campo do Esperança)

Além de promover a integração social e incentivar a prática esportiva, a competição é também uma vitrine para novos craques. Em parceria com o Grupo HO e a empresa Ecopark, a Copa Madeirão oferecerá prêmios que estimulam ainda mais o desempenho das equipes: R$ 10 mil para o campeão, R$ 5 mil para o vice, além de troféus e reconhecimentos individuais para artilheiro, melhor técnico, melhor goleiro e jogador destaque.

