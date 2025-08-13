Quarta, 13 de Agosto de 2025
Porto Velho - RO

Pessoas com Deficiência também foram selecionadas para vagas de trabalho durante o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo

Diversos currículos foram entregues e os trabalhadores receberam encaminhamentos para entrevistas

13/08/2025 09h57
Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

O 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo também abriu portas e reacendeu a esperança no coração de muitas pessoas com deficiência (PcD) que acalentavam o sonho de serem inseridas no mercado de trabalho e ter a sua própria renda. Diversos currículos foram entregues e os trabalhadores receberam encaminhamentos para entrevistas.

De acordo com Tuany Vargas, coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Rovema, a equipe dela recebeu vários currículos. “Com certeza a gente vai conseguir fechar as vagas para as nossas áreas administrativa e financeira”, afirmou.

Tauany disse que o grupo tem um programa chamado Formar para Transformar, por meio do qual eles captam mão de obra de jovem aprendiz e outros profissionais. “Inclusive, a gente também está com vaga para PcD nesse programa. Já estamos com esse olhar, buscando dentro desses currículos, candidatos para as nossas oportunidades”, observou.

A seleção é feita com base nos requisitos para as vagas que estão disponíveis, levando em conta o potencial que os candidatos têm para entregar. Porém, quando se trata de PcD, os avaliadores também observam se a atividade pretendida de alguma forma pode prejudicar a limitação deles. Caso contrário, o candidato passa pelas etapas do processo seletivo, como entrevista e teste, levando em conta que ele pode ter preferência e potencial para outra atividade.

De acordo com Graciane, perspectiva da empresa é selecionar até 25 trabalhadores PcD
Outra empresa que estava selecionando pessoas com deficiência (PcP), a Distribuidora Brasil, também recebeu grande quantidade de currículos e encaminhou trabalhadores para entrevistas, na perspectiva do preenchimento das vagas que estão disponíveis para esses profissionais.

“Muita gente cadastrada, muita gente com vontade de trabalhar e a empresa buscando cada vez mais esses profissionais. Aqui nós também tivemos o incentivo da Prefeitura que disponibilizou intérprete de Libra (Língua Brasileira de Sinais). Então, aquelas pessoas que precisavam de intérpretes vinham acompanhadas para que não houvesse nenhum bloqueio na hora da entrevista”, informou Graciane Prado, assistente do Departamento Pessoal, enaltecendo a ação inclusiva da gestão municipal.

A perspectiva da empresa, de acordo com Graciane, é selecionar até 25 trabalhadores PcD para ocupar as vagas disponíveis na Distribuidora Brasil, além de outros profissionais.

PREFEITURA

O Feirão foi realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e do Sine Municipal. O município contou com a parceria de instituições de formação profissional e empresas privadas de diversos segmentos. O evento aconteceu no Ginásio Cláudio Coutinho, das 8h às 17h.

Texto:Augusto Soares
Foto:José Carlos/ Augusto Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

