Prefeitura une secretarias no combate à violência contra as mulheres em Porto Velho

No próximo dia 22 de agosto acontecerá a Plenária com Mulheres
Um trabalho de articulação promovido pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres vem colocando o Agosto Lilás — mês em que se celebra a implantação da Lei Maria da Penha — no centro das ações de todas as secretarias da Prefeitura de Porto Velho, garantindo um trabalho amplo e contínuo da rede de proteção às mulheres no território municipal.
De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyane, a Prefeitura de Porto Velho vem percorrendo comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas, levando informação, acolhimento e esperança. Para ela, as ações do Agosto Lilás refletem durante todo o ano, servindo como porta-voz dessas mulheres.
Através desse trabalho, a coordenadoria atua ativamente para garantir que as secretarias incluam em seu plano orçamentário uma parte dos investimentos voltada para o combate à violência contra as mulheres, por meio de ações públicas de resultado efetivo.
“Essa articulação entre secretarias vem sendo tomada para construir um caminho de acolhimento na cidade de Porto Velho, com cidade iluminada, fontes refrescantes, parada segura para as mulheres a partir das 22h, enfrentamento à exploração e ao turismo sexual, fortalecimento de ações de proteção junto às Polícias Militar e Civil, Ministério Público e Defensoria Pública, é fundamental para avançarmos nessas pautas tão necessárias à nossa sociedade”, argumentou Anne Cleyane.
PLENÁRIA
Além das ações entre as secretarias, o Agosto Lilás será marcado com a realização da Plenária com Mulheres, que acontecerá no próximo dia 22 de agosto, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), onde será promovida uma roda de conversa sobre temas voltados ao bem-estar da mulher.
Campanhas educativas em escolas, feiras, portos e espaços públicos também estão entre as ações que serão desenvolvidas em alusão ao mês Agosto Lilás.
Se você ou alguém que você conhece está em situação de violência, denuncie: Central 180 – ligação gratuita e anônima; Polícia Militar – 190.
Texto:João Paulo Prudêncio
Foto:Leandro Moraes
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
