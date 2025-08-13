Prefeitura une secretarias no combate à violência contra as mulheres em Porto Velho

>



No próximo dia 22 de agosto acontecerá a Plenária com Mulheres

Coordenadoria atua ativamente nas secretarias da Prefeitura de Porto Velho Um trabalho de articulação promovido pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres vem colocando o Agosto Lilás — mês em que se celebra a implantação da Lei Maria da Penha — no centro das ações de todas as secretarias da Prefeitura de Porto Velho, garantindo um trabalho amplo e contínuo da rede de proteção às mulheres no território municipal.

De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyane, a Prefeitura de Porto Velho vem percorrendo comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas, levando informação, acolhimento e esperança. Para ela, as ações do Agosto Lilás refletem durante todo o ano, servindo como porta-voz dessas mulheres.

Através desse trabalho, a coordenadoria atua ativamente para garantir que as secretarias incluam em seu plano orçamentário uma parte dos investimentos voltada para o combate à violência contra as mulheres, por meio de ações públicas de resultado efetivo.

Para a Anne Cleyane, as ações do Agosto Lilás refletem durante todo o ano “Essa articulação entre secretarias vem sendo tomada para construir um caminho de acolhimento na cidade de Porto Velho, com cidade iluminada, fontes refrescantes, parada segura para as mulheres a partir das 22h, enfrentamento à exploração e ao turismo sexual, fortalecimento de ações de proteção junto às Polícias Militar e Civil, Ministério Público e Defensoria Pública, é fundamental para avançarmos nessas pautas tão necessárias à nossa sociedade”, argumentou Anne Cleyane.

PLENÁRIA

Além das ações entre as secretarias, o Agosto Lilás será marcado com a realização da Plenária com Mulheres, que acontecerá no próximo dia 22 de agosto, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), onde será promovida uma roda de conversa sobre temas voltados ao bem-estar da mulher.

Campanhas educativas em escolas, feiras, portos e espaços públicos também estão entre as ações que serão desenvolvidas em alusão ao mês Agosto Lilás.

Se você ou alguém que você conhece está em situação de violência, denuncie: Central 180 – ligação gratuita e anônima; Polícia Militar – 190.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Moraes

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

