Prefeitura de Porto Velho alcança o Selo Diamante na transparência pública

Uma gestão de portas abertas para toda a comunidade — assim pode ser definida a Prefeitura de Porto Velho após receber o Selo Diamante no Radar da Transparência 2025, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO).

Considerado o mais alto nível de excelência em transparência na administração pública, o Selo Diamante reconhece o município como exemplo nacional pela adoção de práticas responsáveis e acessíveis à população.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o reconhecimento é fruto da implementação de medidas que fortalecem a confiança da comunidade no Poder Executivo, permitindo a participação ativa da sociedade no acompanhamento e fiscalização das ações municipais. Ele destacou ainda que a nota de transparência em 2025 superou as dos anos anteriores.

Para o Jonhy Milson, a avaliação confirmou que o site da Prefeitura de Porto Velho apresenta um alto nível de transparência “Ficamos muito felizes, pois esse é um trabalho realizado a várias mãos, com uma equipe técnica que se dedicou intensamente à modernização do nosso sistema para atender todos os requisitos estabelecidos pela Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas. Estamos contentes, mas conscientes de que ainda há muito a fazer pela nossa população”, afirmou o prefeito.

TRABALHO TÉCNICO

Para o controlador-geral do município, Jonhy Milson, a avaliação confirmou que o site da Prefeitura de Porto Velho apresenta um alto nível de transparência, reforçando a confiança da população no trabalho realizado com ética e responsabilidade.

“Agradecemos a todo o secretariado, que diariamente nos fornece dados atualizados. Para chegar a essa qualificação, contamos com a confiança do prefeito Léo Moraes e de toda a equipe, comprometida com a entrega de um serviço público de qualidade”, ressaltou Johny Milson.

A subcontroladora Louise Gomes explicou que, após a certificação pelo TCE-RO, o sistema passará por avaliação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

“O trabalho para alimentar esses sistemas é extenso e envolve dados de áreas como educação e saúde. A dedicação da equipe é fundamental. Por exemplo, hoje é possível consultar no site, de forma rápida, o número de vagas em qualquer creche da rede municipal”, destacou Louise Gomes.

Práticas transparentes fortalecem a confiança entre cidadãos e poder público, gerando um ciclo virtuoso de respeito e participação social.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)