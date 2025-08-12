Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,29

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura firma parceria com o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer para gestão da Casa Criar

O espaço era o antigo Lar do Bebê e a partir de agora contará com ampliação dos serviços

12/08/2025 16h11
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Um passo importante para reforçar o compromisso da gestão municipal, em especial com pessoas em situação de vulnerabilidade. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), firmou, nesta terça-feira (12), uma parceria com o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) para a gestão do antigo Lar do Bebê, que passa a se chamar Casa Criar. A assinatura do termo de fomento aconteceu no Prédio do Relógio.

O espaço será destinado ao atendimento e acolhimento de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, com foco em suporte especializado. Essa parceria tem como objetivo garantir o acolhimento humanizado e integral de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que estejam sob medida protetiva, oferecendo cuidados que favoreçam seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo, e promovam sua autonomia e reintegração familiar e social.

A Casa Criar contará com 20 vagas, com atenção especial às necessidades de crianças e adolescentes neurodivergentes. O investimento total será de R$ 3.882.996,72 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), repassados em três parcelas, assegurando a execução das ações previstas no plano de trabalho.

Lucília Muniz disse que a transição visa garantir a sustentabilidade do acolhimento
Lucília Muniz disse que a transição visa garantir a sustentabilidade do acolhimento
Ainda de acordo com o Termo de Fomento, a vigência inicial é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, e o Município acompanhará e fiscalizará toda a execução, garantindo transparência, qualidade no atendimento e compromisso com as metas estabelecidas.

Segundo a Semias, a parceria com o NACC deverá melhorar a qualidade do atendimento com equipe técnica exclusiva e capacitada para o perfil das crianças e adolescentes atendidos, garantir maior agilidade administrativa na contratação de profissionais, aquisição de materiais e manutenção da unidade, otimizar recursos e integrar o local a uma rede de proteção mais ampla, garantindo continuidade do serviço sem sobrecarga direta da gestão municipal.

UM NOVO CAPÍTULO

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a partir de agora o município ganha um novo capítulo no cuidado e proteção às crianças e adolescentes. “Esse é um momento muito simbólico. Eu não tenho dúvidas de que será um marco divisório com muita prosperidade e, principalmente, respeito através desse belíssimo trabalho que o NACC já desenvolve na nossa capital. Já melhoramos a estrutura do Lar do Bebê e tenho certeza que será feito muito mais a partir de hoje”, disse o prefeito.

Para a Flaviana Moreira, o cuidado e o amor pelas crianças e adolescentes serão fortalecidos com a assinatura do Termo de Fomento
Para a Flaviana Moreira, o cuidado e o amor pelas crianças e adolescentes serão fortalecidos com a assinatura do Termo de Fomento
A secretária da Semias, Lucília Muniz, disse que a transição foi apresentada como uma medida técnica e estratégica para garantir a sustentabilidade do acolhimento, atender às exigências legais e ampliar a capacidade de resposta às necessidades do público. “Desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes trabalhamos para mudar a realidade das crianças do nosso município. Através de chamamento público, duas empresas demostraram interesse e o NACC atendeu todas as necessidades estabelecidas. Tenho certeza que será um marco a partir dessa nova administração”, concluiu.

Para a presidente do NACC Flaviana Moreira, o núcléo é referência no estado e com a assinatura do Termo de Fomento, o cuidado e o amor pelas crianças e adolescentes serão fortalecidos. “Hoje é um dia especial em nossas vidas. O NACC foi fundado há 18 anos e sabemos da imensa responsabilidade que estamos assumindo a partir de agora com Casa Criar. Mas queremos deixar claro que não estamos aqui apenas para manter a estrutura, estamos aqui para fazer história”, finaliza a presidente do NACC.

Texto:André Oliveira
Fotos:José Carlos/ Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Semtran amplia atendimento para cadastro do ComCard Porto Velho
Porto Velho - RO Centro Jorge Andrade abre inscrições para Projeto de Teclado em Grupo voltado para adolescentes de 12 a 15 anos
Porto Velho - RO Prefeitura de Porto Velho abre inscrições para projeto “creche noturna”
Porto Velho - RO Feirão do Emprego ofertou oportunidade para pessoas com mais de 50 anos
Porto Velho - RO Projeto Cine Escola leva alunos de Porto Velho ao cinema e transforma sonho em realidade
Porto Velho - RO Feirão do Emprego e Empreendedorismo supera todas as expectativas em Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

27° Sensação
0 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias