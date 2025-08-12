Prefeitura firma parceria com o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer para gestão da Casa Criar

Um passo importante para reforçar o compromisso da gestão municipal, em especial com pessoas em situação de vulnerabilidade. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), firmou, nesta terça-feira (12), uma parceria com o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) para a gestão do antigo Lar do Bebê, que passa a se chamar Casa Criar. A assinatura do termo de fomento aconteceu no Prédio do Relógio.

O espaço será destinado ao atendimento e acolhimento de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, com foco em suporte especializado. Essa parceria tem como objetivo garantir o acolhimento humanizado e integral de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que estejam sob medida protetiva, oferecendo cuidados que favoreçam seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo, e promovam sua autonomia e reintegração familiar e social.

A Casa Criar contará com 20 vagas, com atenção especial às necessidades de crianças e adolescentes neurodivergentes. O investimento total será de R$ 3.882.996,72 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), repassados em três parcelas, assegurando a execução das ações previstas no plano de trabalho.

Lucília Muniz disse que a transição visa garantir a sustentabilidade do acolhimento Ainda de acordo com o Termo de Fomento, a vigência inicial é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, e o Município acompanhará e fiscalizará toda a execução, garantindo transparência, qualidade no atendimento e compromisso com as metas estabelecidas.

Segundo a Semias, a parceria com o NACC deverá melhorar a qualidade do atendimento com equipe técnica exclusiva e capacitada para o perfil das crianças e adolescentes atendidos, garantir maior agilidade administrativa na contratação de profissionais, aquisição de materiais e manutenção da unidade, otimizar recursos e integrar o local a uma rede de proteção mais ampla, garantindo continuidade do serviço sem sobrecarga direta da gestão municipal.

UM NOVO CAPÍTULO

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a partir de agora o município ganha um novo capítulo no cuidado e proteção às crianças e adolescentes. “Esse é um momento muito simbólico. Eu não tenho dúvidas de que será um marco divisório com muita prosperidade e, principalmente, respeito através desse belíssimo trabalho que o NACC já desenvolve na nossa capital. Já melhoramos a estrutura do Lar do Bebê e tenho certeza que será feito muito mais a partir de hoje”, disse o prefeito.

Para a Flaviana Moreira, o cuidado e o amor pelas crianças e adolescentes serão fortalecidos com a assinatura do Termo de Fomento A secretária da Semias, Lucília Muniz, disse que a transição foi apresentada como uma medida técnica e estratégica para garantir a sustentabilidade do acolhimento, atender às exigências legais e ampliar a capacidade de resposta às necessidades do público. “Desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes trabalhamos para mudar a realidade das crianças do nosso município. Através de chamamento público, duas empresas demostraram interesse e o NACC atendeu todas as necessidades estabelecidas. Tenho certeza que será um marco a partir dessa nova administração”, concluiu.

Para a presidente do NACC Flaviana Moreira, o núcléo é referência no estado e com a assinatura do Termo de Fomento, o cuidado e o amor pelas crianças e adolescentes serão fortalecidos. “Hoje é um dia especial em nossas vidas. O NACC foi fundado há 18 anos e sabemos da imensa responsabilidade que estamos assumindo a partir de agora com Casa Criar. Mas queremos deixar claro que não estamos aqui apenas para manter a estrutura, estamos aqui para fazer história”, finaliza a presidente do NACC.

Texto:André Oliveira

Fotos:José Carlos/ Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)