Semtran amplia atendimento para cadastro do ComCard Porto Velho

Para facilitar o acesso aos benefícios tarifários do transporte coletivo de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), agora também realiza o cadastro de usuários para emissão do ComCard, documento que garante meia tarifa para estudantes, gratuidade para pessoas idosas e acessibilidade para quem tem direito.

O atendimento acontece na Avenida Amazonas, 698 – Bairro Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A iniciativa amplia os pontos já existentes, que incluem a Praça Céu, Tudo Aqui (Centro) e a Rodoviária, oferecendo mais opções para o cidadão regularizar sua situação com praticidade.

Além de presencialmente, a solicitação também pode ser feita de forma online, pelo aplicativo, garantindo ainda mais comodidade. O nome do cartão permanece COM Card, mas agora ele está integrado ao novo sistema de bilhetagem digital Bipay. Uma vez aprovado o cadastro, o usuário já pode acessar o transporte coletivo utilizando o QR Code gerado, que funciona mesmo sem conexão à internet. Não há necessidade de portar cartão físico.

DOCUMENTOS

Estudante:RG, CPF, comprovante de residência atualizado, declaração escolar atualizada (30 dias), no caso de menores de idade, cópia do RG e CPF do responsável.

Acessibilidade:Formulário de solicitação de ComCard Acessibilidade preenchido, laudo médico atualizado (até 12 meses) ou laudo permanente com especificação, folha resumo do Cadastro Único atualizado (emitido pelo CRAS), RG, CPF e comprovante de residência.

Melhor Idade:Folha resumo do Cadastro Único atualizado (emitido pelo CRAS), RG, CPF e comprovante de residência.

É importante que o cidadão esteja com toda a documentação em mãos para agilizar o processo, que comprove os requisitos, estudante, melhor idade e acessibilidade.

SERVIÇO

Endereço:Avenida Amazonas, 698 – Bairro Santa Bárbara

Horário:Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Telefone para informações:(69) 9 8471-1870

Locais com atendimento:Praça Céu, Tudo Aqui (Centro), Rodoviária e Semtran

Texto:Jhon Silva

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)