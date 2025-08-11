Terça, 12 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Deputada Dra. Taíssa ouve reivindicações dos servidores da educação

Categoria pede reajustes, concursos e melhorias nos benefícios; reunião ocorreu com representantes de várias regiões de Rondônia.

11/08/2025 09h02
Por: Redação Fonte: ALE-RO
O encontro também serviu para reforçar a importância da união entre servidores, comunidade escolar e representantes políticos (Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar)
A deputada Dra. Taíssa (Podemos) se reuniu com servidores da educação vindos de diversas localidades de Rondônia, incluindo Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Nova Dimensão, Distrito do Iata, Surpresa e Jacinópolis. O encontro teve como objetivo ouvir de perto as demandas da categoria, que há tempos busca melhorias nas condições de trabalho e valorização profissional.

 

Durante a reunião, professores, técnicos e demais profissionais da educação compartilharam suas preocupações e apresentaram um conjunto de propostas que, segundo eles, são fundamentais para fortalecer o setor e garantir uma melhor qualidade no atendimento aos estudantes. Entre os principais pontos apresentados estão:

 

    •    Aumento do percentual da gratificação de titularidade para pós-graduação, mestrado e doutorado;
    •    Reajuste do auxílio-alimentação;
    •    Auxílio-transporte com valor equivalente a cinco salários mínimos;
    •    Concurso público unificado, com edital publicado ainda neste ano;
    •    Recesso de dez dias para os técnicos;
    •    Equiparação salarial entre os níveis N1 e N2.

 

Segundo os representantes presentes, essas medidas não apenas valorizam o servidor, mas também contribuem para a qualidade do ensino, já que servidores motivados e bem remunerados tendem a oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado.

 

Dra. Taíssa destacou que manter um canal aberto de diálogo com os profissionais da educação é essencial para compreender a realidade enfrentada no dia a dia das escolas. Ela reforçou que levará as solicitações ao Governo do Estado, defendendo que a valorização dos servidores deve ser prioridade nas políticas públicas.

 

“A educação é a base de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Ouvir e defender os direitos de quem está diariamente nas escolas é uma das minhas prioridades. É dessa forma que construímos um futuro melhor para todos”, afirmou a parlamentar.

 

O encontro também serviu para reforçar a importância da união entre servidores, comunidade escolar e representantes políticos na busca por soluções efetivas. Para a deputada, investir na educação é investir no desenvolvimento econômico, social e humano de Rondônia.

 

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar

