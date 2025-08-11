Terça, 12 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Eyder Brasil realiza pit stop em alusão ao Agosto Lilás em Porto Velho

Ação aconteceu na esquina das avenidas Rio Madeira e Calama para conscientizar sobre o combate à violência contra a mulher.

11/08/2025 08h46
Por: Redação Fonte: ALE-RO
O movimento, organizado pelo parlamentar, ressaltou que a conscientização é uma ferramenta poderosa para transformar realidades (Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar)
O deputado estadual Eyder Brasil (PL) e sua equipe realizaram, na última sexta-feira (8), um pit stop em alusão ao Agosto Lilás, mês dedicado à mobilização contra a violência à mulher. Foram entregues à população panfletos com informações e dados importantes, além do reforço da importância da denúncia com objetivo de denunciar todas as formas de violência contra a mulher

 

O movimento, organizado por Eyder Brasil, ressaltou que a conscientização é uma ferramenta poderosa para transformar realidades. Segundo dados recentes do Serviços e Informações do Brasil, Rondônia registrou 3.922 atendimentos à Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 - em 2024, um aumento de 80,6% em relação a 2023, quando foram contabilizadas 2.171 ligações. Esses números evidenciam a urgência da mobilização e conscientização em toda a sociedade.

 

“Combater a violência contra a mulher é dever de todos nós. É fundamental levar informação, incentivar denúncias e apoiar políticas públicas que deem segurança e acolhimento às vítimas”, concluiu o parlamentar.

 

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar
Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar

