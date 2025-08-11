Terça, 12 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Em fiscalização, deputado Delegado Camargo defende profissionais da saúde e se posiciona contra terceirização

O parlamentar ressaltou a urgência de políticas que garantam valorização salarial, melhores condições de trabalho e a revisão da carga horária.

11/08/2025 08h46
Por: Redação Fonte: ALE-RO
desde o início do mandato, já protocolou mais de 500 documentos ao governo do estado (Foto: Assessoria parlamentar)

Durante fiscalização no Hospital João Paulo II, nesta quarta-feira (7), o deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) reafirmou seu compromisso com os profissionais da saúde e posicionou-se firmemente contra a terceirização dos setores da área.


O parlamentar ressaltou a urgência de políticas que garantam valorização salarial, melhores condições de trabalho e a revisão da carga horária, que, segundo relatos, chega a níveis exaustivos e prejudica a qualidade do atendimento. Questionado por um servidor sobre sua opinião a respeito da terceirização, respondeu de forma categórica: “No que depender de mim, sou totalmente contra”.


Reconhecido nacionalmente como o pior hospital do Brasil, o João Paulo II é alvo constante de apontamentos de órgãos de fiscalização, que identificam a falta de estrutura adequada e falhas de gestão. Para Camargo, a unidade só se mantém em funcionamento graças aos “heróis da saúde”! Profissionais que, mesmo diante de condições adversas, seguem desempenhando suas funções com dedicação e excelência.


O deputado destacou que seguirá ao lado desses trabalhadores na busca por melhorias e lembrou que, desde o início do mandato, já protocolou mais de 500 documentos ao governo do estado, solicitando desde obras de reestruturação hospitalar até medidas para garantir a valorização salarial dos servidores da saúde.


Texto: Welik Soares I Assessoria parlamentar
Foto: Assessoria parlamentar

